Происшествия

В Волгограде лихач на мусоровозе протаранил такси, есть пострадавшие

Происшествия 23.08.2018 10:19
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23.08.2018 10:19



Две женщины пострадали сегодня утром в аварии с участием спецтехники в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, у остановки Новая Спартановка столкнулись грузовик-мусоровоз и такси "Лада Гранта". Травмы получили две женщины 77 и 50 лет. По предварительным данным, авария произошла, когда водитель грузовика при повороте не предоставил преимущество легковушке. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа и экипажи ГАИ.

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