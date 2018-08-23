От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2018 10:16
3671 4
23.08.2018 10:16
Сегодня в 76-ю годовщину начала варварской бомбардировки Сталинграда с воинскими почестями в Волгоградской области преданы земле останки 841 защитника города-героя, сообщает ИА "Высота 102". Церемония перезахоронения прошла в Городищенском районе на военно-мемориальном кладбище в Россошках.
Сегодня перезахоронили красноармейцев, которых обнаружили поисковики на территории Волгограда и Городищенского района области. Так, 51 боец ранее был захоронен на Нижнем Тракторном. В числе тех, кто нашел покой в Россошках - 11 членов экипажа бронекатера БК-31. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября прошлого года. Последний бой речники приняли 9 октября 1942 года у острова Голодный.
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству рассказали о том, как удалось установить личность одного из погибших.
Останки Романа Константиновича Старцева поисковики полицейского отряда "Безымянная Высота" обнаружили в октябре прошлого года в Калачевском районе. Тогда был найден и солдатский смертный медальон, предположительно, принадлежащий одному из бойцов. Находку передали в Экспертно-криминалистический центр регионального главка МВД.
Из медальона эксперты-криминалисты извлекли полуистлевший листок бумаги с данными погибшего. Удалось прочитать часть текста: "Старцев Роман Константинович, 1908 г.р., ур. Челябинской области. Жена Старцева Степанина Федоровна".
Эти строки написал сам красноармеец на обычном листе бумаги. Эксперты осторожно извлекли его и поместили между двух стекол, чтобы под воздействием солнечного света и воздуха пролежавший в земле десятки лет носитель бесценной информации попросту не разрушился.
Через архивы установили, откуда призвали бойца. Родственников погибшего под Сталинградом героя-красноармейца мотострелково-пулеметного батальона 173 отдельной танковой бригады Романа Старцева полицейские нашли в Тюменской области. Его родственники прибыли на церемонию погребения.
Реклама
Популярное по теме
23.08.2018 10:16
1730 4
06.08.2018 13:38
1066 2
28.07.2018 08:22
331 0
В Волгограде все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда23.08.2018 11:10
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2018 11:10
323 Обсудить
В музее-панораме «Сталинградская битва» расскажут об истории холодного оружия07.08.2018 13:36
От Сталинграда - до Великой Победы 07.08.2018 13:36
11285 0 Обсудить
Памятник сталинградской "королеве Бранденбургских ворот" установят при жизни06.08.2018 13:38
От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2018 13:38
2285 2 Обсудить
Волгоградцы вспомнят Героев Курской битвы поименно28.07.2018 08:22
От Сталинграда - до Великой Победы 28.07.2018 08:22
8446 0 Обсудить
Волгоградские школьники путешествуют по Москве26.07.2018 06:55
От Сталинграда - до Великой Победы 26.07.2018 06:55
3039 6 Обсудить
Сборная волгоградских юнармейцев стала лучшей в России на играх "Победа" в Москве22.07.2018 19:56
От Сталинграда - до Великой Победы 22.07.2018 19:56
4997 0 Обсудить
Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике Родины18.07.2018 14:45
От Сталинграда - до Великой Победы 18.07.2018 14:45
4883 4 Обсудить
«Вот она, моя санитарка Клава!»: спустя 76 лет две участницы Сталинградской битвы нашли друг друга14.07.2018 07:41
От Сталинграда - до Великой Победы 14.07.2018 07:41
8530 0 Обсудить
В Волгограде всему взводу девушек-регулировщиц вручили памятные знаки губернатора13.07.2018 11:03
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2018 11:03
3863 0 Обсудить
Гости Волгограда благодарят ЧМ за возможность увидеть Мамаев курган01.07.2018 10:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.07.2018 10:06
18066 0 Обсудить
Превратились в белых журавлей: установлены имена погибших в Австрии героев-сталинградцев26.06.2018 12:24
От Сталинграда - до Великой Победы 26.06.2018 12:24
7232 0 Обсудить
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призами25.06.2018 13:55
От Сталинграда - до Великой Победы 25.06.2018 13:55
2239 0 Обсудить
Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала22.06.2018 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41
3157 0 Обсудить
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье22.06.2018 12:34
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34
1746 2 Обсудить
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы22.06.2018 11:02
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 11:02
1349 0 Обсудить
Реклама