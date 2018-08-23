







Сегодня в 76-ю годовщину начала варварской бомбардировки Сталинграда с воинскими почестями в Волгоградской области преданы земле останки 841 защитника города-героя, сообщает ИА "Высота 102". Церемония перезахоронения прошла в Городищенском районе на военно-мемориальном кладбище в Россошках.













Сегодня перезахоронили красноармейцев, которых обнаружили поисковики на территории Волгограда и Городищенского района области. Так, 51 боец ранее был захоронен на Нижнем Тракторном. В числе тех, кто нашел покой в Россошках - 11 членов экипажа бронекатера БК-31. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября прошлого года. Последний бой речники приняли 9 октября 1942 года у острова Голодный.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству рассказали о том, как удалось установить личность одного из погибших.













Останки Романа Константиновича Старцева поисковики полицейского отряда "Безымянная Высота" обнаружили в октябре прошлого года в Калачевском районе. Тогда был найден и солдатский смертный медальон, предположительно, принадлежащий одному из бойцов. Находку передали в Экспертно-криминалистический центр регионального главка МВД.

Из медальона эксперты-криминалисты извлекли полуистлевший листок бумаги с данными погибшего. Удалось прочитать часть текста: "Старцев Роман Константинович, 1908 г.р., ур. Челябинской области. Жена Старцева Степанина Федоровна".

Эти строки написал сам красноармеец на обычном листе бумаги. Эксперты осторожно извлекли его и поместили между двух стекол, чтобы под воздействием солнечного света и воздуха пролежавший в земле десятки лет носитель бесценной информации попросту не разрушился.

Через архивы установили, откуда призвали бойца. Родственников погибшего под Сталинградом героя-красноармейца мотострелково-пулеметного батальона 173 отдельной танковой бригады Романа Старцева полицейские нашли в Тюменской области. Его родственники прибыли на церемонию погребения.