Общество

На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн песка

Общество 23.08.2018 09:40
844 2
23.08.2018 09:40



Завершаются работы по тестированию колеса обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в настоящее время новый аттракцион испытывают на загрузке 10 тонн, а в качестве веса рабочие используют мешки с песком. После того как испытания будут завершены, аттракцион получит сертификат технического соответствия на эксплуатацию. Одновременно на площадке колеса обозрения ведутся работы по благоустройству территории – специалисты устанавливают ограждение и укладывают тротуарную плитку.
Сообщается, что к финальному тестированию аттракциона специалисты приступили еще на прошлой неделе, начав испытания с двух тонн песка. Сейчас колесо обозрения вращается уже при максимальной загрузке - в каждой кабинке находится порядка 500 килограммов песка. 



Напомним, колесо обозрения изготовили по специальному заказу на одном из крупнейших заводов в Санкт-Петербурге. В ходе работ проект был усовершенствован с учетом переменчивой погоды Волгограда, и теперь аттракцион сможет использоваться практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастили системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Есть в них и аудиосистемы – отдыхающие смогут прослушать 10-минутные рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.



Установка нового аттракциона проводится в рамках проведения работ по благоустройству парка, которые стартовали в 2017 году в рамках муниципально-частного партнерства. Реконструируют парк поэтапно. Общий объем инвестиций в обновление ЦПКиО на первом этапе составит более 330 миллионов рублей. Напомним, что на время проведения ЧМ-2018 работы были приостановлены в целях безопасности, так как по парку проходила так называемая тропа болельщиков. Сегодня одновременно с обустройством колеса обозрения в парке ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Бригады монтируют систему автоматического полива - уже уложено 500 метров водовода. Специалисты также приступили к монтажу ограждения аттракциона и укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
23.08.2018 08:55
Общество 23.08.2018 08:55
3231 14 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 14:38
Общество 22.08.2018 14:38
1154 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 11:16
Общество 22.08.2018 11:16
7933 44 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 09:51
Общество 22.08.2018 09:51
5872 9 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 08:27
Общество 22.08.2018 08:27
959 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2018 14:31
Общество 21.08.2018 14:31
3840 3 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2018 12:23
Общество 21.08.2018 12:23
5976 23 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2018 12:16
Общество 21.08.2018 12:16
7850 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2018 11:42
Общество 21.08.2018 11:42
1108 4 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2018 10:01
Общество 21.08.2018 10:01
5309 14 Обсудить

0
Далее
Общество
21.08.2018 08:30
Общество 21.08.2018 08:30
1865 15 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 16:26
Общество 20.08.2018 16:26
5056 5 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 16:00
Общество 20.08.2018 16:00
1783 1 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 14:02
Общество 20.08.2018 14:02
8288 12 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 09:46
Общество 20.08.2018 09:46
3460 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:10
В Волгограде все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:23
Внедорожник-убийца: ребенок и женщина погибли в страшной аварии на федеральной трассе "Волгоград-Сызрань"Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде лихач на мусоровозе протаранил такси, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом предали земле останки экипажа БК-31 и более 800 защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:40
На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн пескаСмотреть фотографии
09:30
«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынокСмотреть фотографии
08:55
Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупцииСмотреть фотографии
00:25
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставкуСмотреть фотографии
20:57
Волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок РоссииСмотреть фотографии
20:31
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область и провинция Ирана настроены дружить серьезно Cмотреть видео
19:56
В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокамСмотреть фотографии
17:30
«Волгоградгорсвет» ждет темное будущееСмотреть фотографии
16:55
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерииСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде столкнулись эвакуатор, маршрутка и легковушки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:42
Не смогли спасти: трое детей сгорели заживо в доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корыстиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде трое безработных волжан обокрали туристов из Кировской областиСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде поезд снес автомобильСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмериейСмотреть фотографии
11:52
Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:16
В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда грядут очередные сокращенияСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде судят рэкетира с оптового рынкаСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области собака отправила в больницу двоих подростков-мотоциклистовСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области пенсионерка обменяла 800 тысяч рублей на "прикольные" деньгиСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградскую область из карантинной зоны ввезли 120 тонн опасной пшеницыСмотреть фотографии
09:51
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде после сноса гаражных джунглей жителям оставили «ловчие ямы» Смотреть фотографии
09:04
Жителям Волгоградской области придется копить на квартиру в новостройке почти 7 летСмотреть фотографии
08:27
I Летняя Европейская школа: в Волгограде подвели итоги нового международного проекта ВИУ РАНХиГССмотреть фотографии
Реклама
 