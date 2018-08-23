На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн песка

Общество 23.08.2018 09:40
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23.08.2018 09:40
Завершаются работы по тестированию колеса обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в настоящее время новый аттракцион испытывают на загрузке 10 тонн, а в качестве веса рабочие используют мешки с песком. После того как испытания будут завершены, аттракцион получит сертификат технического соответствия на эксплуатацию. Одновременно на площадке колеса обозрения ведутся работы по благоустройству территории – специалисты устанавливают ограждение и укладывают тротуарную плитку.
Сообщается, что к финальному тестированию аттракциона специалисты приступили еще на прошлой неделе, начав испытания с двух тонн песка. Сейчас колесо обозрения вращается уже при максимальной загрузке - в каждой кабинке находится порядка 500 килограммов песка.
Напомним, колесо обозрения изготовили по специальному заказу на одном из крупнейших заводов в Санкт-Петербурге. В ходе работ проект был усовершенствован с учетом переменчивой погоды Волгограда, и теперь аттракцион сможет использоваться практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастили системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Есть в них и аудиосистемы – отдыхающие смогут прослушать 10-минутные рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.
Установка нового аттракциона проводится в рамках проведения работ по благоустройству парка, которые стартовали в 2017 году в рамках муниципально-частного партнерства. Реконструируют парк поэтапно. Общий объем инвестиций в обновление ЦПКиО на первом этапе составит более 330 миллионов рублей. Напомним, что на время проведения ЧМ-2018 работы были приостановлены в целях безопасности, так как по парку проходила так называемая тропа болельщиков. Сегодня одновременно с обустройством колеса обозрения в парке ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Бригады монтируют систему автоматического полива - уже уложено 500 метров водовода. Специалисты также приступили к монтажу ограждения аттракциона и укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках.
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