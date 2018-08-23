Спорт

Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставку

Спорт 23.08.2018 00:25
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23.08.2018 00:25


Главный тренер волгоградского "Ротора" Роберт Евдокимов объявил о намерении уйти  со своего поста. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на видео пресс-службы клуба "Сызрань-2003", Роберт Евдокимов признался, что уже объявил о своём решении игрокам. И надеется, что его поддержит поддержит руководство клуба. "Команда не показывает результат,  всю ответственность беру на себя", - сказал главный тренер "Ротора" на пресс-конференции после сегодняшнего матча. Напомним, сегодня  волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок России. В данный момент волгоградский клуб занимает 18-ю позицию в турнирной таблице первенства ФНЛ. 

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