Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставку

Спорт 23.08.2018 00:25
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23.08.2018 00:25
Главный тренер волгоградского "Ротора" Роберт Евдокимов объявил о намерении уйти со своего поста. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на видео пресс-службы клуба "Сызрань-2003", Роберт Евдокимов признался, что уже объявил о своём решении игрокам. И надеется, что его поддержит поддержит руководство клуба. "Команда не показывает результат, всю ответственность беру на себя", - сказал главный тренер "Ротора" на пресс-конференции после сегодняшнего матча. Напомним, сегодня волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок России. В данный момент волгоградский клуб занимает 18-ю позицию в турнирной таблице первенства ФНЛ.
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