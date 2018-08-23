Спорт

Волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок России

Спорт 22.08.2018 20:57
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22.08.2018 20:57


Матч "Ротора" и команды "Сызрань-2003" завершился поражением волгоградской команды, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 1/32 Кубка России по футболу прошел в Сызрани на стадионе "Кристалл". 
Первый тайм проходил на равных - вырваться вперед и обыграть команду профессиональной футбольной лиги волгоградцам не удалось. Однако опасный момент создали на 32 минуте футболисты "Сызрани" у ворот  "Ротора". Во втором тайме также изменить ход игры не удалось ни одной из команд.  Хозяева поля едва не забили мяч и на 68 минуте. Ряд контратак "Ротора", предпринятых в конце второго тайма, успехом не увенчались. Хотя на 85, 86 и 91 минутах волгоградцы создали опасные моменты.
В дополнительное время, в третьем тайме, команды открыли и сравняли счет. Так, на 94 минуте счет открыл сызранский защитник Андрей Семенов. Спустя восемь минут счет сравнял нападающий "Ротора" Исламнур Абдулавов.  
Исход игры решила серия пенальти, завершившаяся со счетом 4:3 в пользу "Сызрани-2003". В итоге в 1/16 финала Кубка России вышли хозяева поля. Волгоградцы же покинули кубок в этом сезоне.
Отметим, что у "Ротора" это был первый матч в сезоне на Кубке России, а "Сызрань-2003" одержала уже две победы.    

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