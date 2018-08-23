Расследования

В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокам

Расследования 22.08.2018 19:56
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22.08.2018 19:56


К 14 годам и 6 месяцам  колонии строгого режима и штрафу в 25 миллионов рублей приговорил Тракторозаводский районный суд бывшего начальника Волжского межрайонного отдела регионального УФСКН России Павла Степаненко. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Его признали виновным в получении взятки и покушении на нее, краже, превышении должностных полномочий, нарушении тайны телефонных переговоров и незаконном хранении боеприпасов. Также серьезные сроки получили его коллеги, Александр  Макаров  и Александр Батрин - они получили по девять с половиной лет колонии и штраф в 21 миллион. Их признали виновными в получении взятки. 
Как уточнили информагентству в СУ СК России по региону, в мае 2014 года  трое бывших наркополицейских  получили от наркоторговца взятку в 2,1 миллиона рублей. За эти деньги они не должны были проводит  в отношении него оперативно-розыскные мероприятия. Затем, по данным следствия, Степаненко пытался через одного из коллег получить взятку в миллион рублей за сокрытие от полиции результатов оперативно-розыскной деятельности, которые свидетельствовали о мошеннических действиях взяткодателя. Но это не удалось - посредник Дмитрий Богатов был задержан. Ему дали семь с половиной лет колонии.  Действия еще одного фигуранта уголовного дела - экс-оперуполномоченного Волжского межрайонного отдела регионального УФСКН России Александра Абросимова - суд квалифицировал как превышение должностных полномочий. За это его приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Приговоры в силу еще не вступили и могут быть обжалованы.

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