«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область и провинция Ирана настроены дружить серьезно







Смотрите сегодня в программе: Волгоградская область и иранская провинция Мазандаран договорились о сотрудничестве. В школы Волгограда ведут небезопасные дороги. Новые правила отлова бродячих животных приняты в Волгограде. Город на Волге отметил день флага России.

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