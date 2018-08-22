Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерии

Общество 22.08.2018 16:55
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22.08.2018 16:55
Несоответствие проб воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям (ТКБ, ОКБ, колифаги), отобранным на пляжах в Волгограде и Волжском, выявлено специалистами территориального управления Роспотребнадзора. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, исследования были проведены в августе текущего года в местах рекреаций: в Советском районе на правом берегу реки Волга в районе набережной им.Тулака, в Тракторозаводском районе – на правом берегу напротив отеля "Старт", напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей, в Кировском районе - на левом берегу Волги, на острове Сарпинский. А также на городском пляже Волжского и в зоне рекреации в районе моста на о.Зеленый.
Анализ проб воды проводили специалисты аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Вода в местах рекреаций на водных объектах, используемых для купания и отдыха людей, исследовалась на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели. Отмечается, что возбудители инфекционных заболеваний, в том числе вирусы, холерный вибрион в исследованных пробах воды не обнаружены.
Специалисты Роспотребнадзора советуют при купании в водоемах не допускать заглатывания воды, а после купания рекомендуют принять гигиенический душ.
В связи с полученными результатами лабораторного контроля за местами рекреации управлением в адрес органов местного самоуправления направлено предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства.
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