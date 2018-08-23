«Волгоградгорсвет» ждет темное будущее

Экономика 22.08.2018 17:30
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22.08.2018 17:30
Имущество МКП «Волгоградгорсвет» готовят к продаже. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, прицеп, автобуровая и автопогрузчик оценены по рыночной стоимости примерно в 1,6 миллиона рублей. И предприятию они больше вряд ли понадобятся. Так, по результатам заседания балансовой комиссии было принято решение о ликвидации МКП «Волгоградгорсвет» по причине невыполнения задач, определенных уставной деятельностью. По большому счету, обслуживать этой техникой больше нечего - линии наружного освещения были изъяты из имущества предприятия еще в феврале 2018 года. А средства от продажи спецтехники планируется направить на погашение долга предприятия. На середину этого года дебиторская задолженность предприятия составила более 41 миллиона рублей, кредиторская – около 4,5 миллиона рублей. При этом по итогам прошлого года «Волгоградгорсвет» получил прибыль в размере 7,7 миллиона рублей.
Напомним, в начале этого года объекты МКП «Волгоградгорсвет» были переданы в концессию ООО «Светосервис-Волгоград» на 15 лет. Передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду, как заявляли в администрации города, позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. Муниципально-частное партнерство, в частности, предусматривает модернизацию десятков километров существующих сетей и установку на улицах города 10 тысяч дополнительных светоточек. Также в рамках концессии планируется осветить отдаленные поселки города.
Что касалось судьбы МКП «Волгоградгорсвет», то тогда городские власти заверяли, что предприятие продолжит свою работу - специалисты займутся модернизацией и обслуживанием светофорных объектов, а также содержанием выявляемых бесхозных сетей до момента передачи их на обслуживание. Кроме того, МКП по-прежнему может выступать в качестве подрядчика при исполнении заказов сторонних организаций для получения прибыли, поясняли в администрации.
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