Расследования

В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело

Расследования 22.08.2018 15:44
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22.08.2018 15:44



Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с земельным участком в Кировском районе Волгограда, на котором предприимчивые граждане организовали несанкционированный рынок "Крестьянское подворье". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело возбуждено УМВД России по г.Волгограду на основании материалов прокурорской проверки по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 
Так, было установлено, что в 1999 году земельный участок площадью 205 кв.м по адресу улица Плановая, 39 "А" был предоставлен на основании постановления администрации Кировского района Волгограда в пожизненное наследуемое владение для эксплуатации жилого дома. 
В дальнейшем дом был продан и новая хозяйка обратилась в администрацию района с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность за плату по упрощенной процедуре в связи с нахождением на нем объекта недвижимости.
На основании постановления администрации Кировского района от 2009 года земельный участок был ей предоставлен в собственность за плату. При этом в новом постановлении площадь участка была увеличена с 205 до 937 кв.м при неизменной площади находящегося на нем дома – 16,8 кв.м. 
В дальнейшем договор купли-продажи данного земельного участка не заключался, оплата покупателем не производилась.
Кроме того, земельный участок расположен на территории общего пользования – рядом с остановкой общественного транспорта вдоль трассы, в связи с чем его предоставление в частную собственность нарушило права неопределенного круга лиц.
Несмотря на указанные обстоятельства, в декабре 2015 года женщина зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 937 кв.м, предоставив для регистрации права собственности постановление администрации Кировского района от 1999 года, утратившее законную силу. При этом вместо эксплуатации жилого дома на указанном земельном участке был фактически организован несанкционированный рынок. Об этом незаконном объекте "Высота 102" недавно рассказывало в своих публикациях.
Таким образом, из собственности муниципалитета безвозмездно выбыл земельный участок кадастровой стоимостью порядка 1 млн. 300 тыс. рублей.
Кроме того, по иску прокурора Кировского района Волгограда суд признал отсутствующим право частной собственности на земельный участок по ул.Плановая, 39 "А" и обязал возвратить его муниципалитету. Судебное решение вступило в законную силу.

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