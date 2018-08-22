Происшествия 22.08.2018 14:42
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22.08.2018 14:42
Пожар унес сегодня жизни троих детей в Ольховском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь вспыхнул в одном из домов на улице Молодежной в хуторе Нежинский около полудня. Расчеты пожарно-спасательной части №52 прибыли на место и потушили пламя в 12:43. На пепелище были обнаружены тела троих детей - 11 и 12 лет. По данному факту Иловлинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка.
По предварительным данным, в момент возгорания в доме находились трое малолетних братьев, а их мать в это время отлучилась к соседу. Воспламенение первым увидел старший сын хозяйки жилища, который около полудня вернулся домой. Открыв входную дверь, 25-летний парень понял, что в жилище могут находятся его младшие братья, но зайти внутрь он уже не мог – огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям дома. Молодой человек стал звать на помощь односельчан и вызвал сотрудников МЧС, однако спасти 12-летнего мальчика и 11-летних братьев-близнецов не удалось.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
По предварительным данным, семья, в которой воспитывались дети характеризовалась положительно, на учете в органах системы профилактики не состояла.
Сотрудники МЧС напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем и напоминать детям о правилах пожарной безопасности.
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