Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корысти









К 16 годам колонии строго режима приговорен 47-летний житель Палласовки Сергей Бабин за убийство из корыстных побуждений своего знакомого. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, судом также удовлетворены иски родственников погибшего о взыскании в их пользу морального вреда на общую сумму 2 млн. 400 тысяч рублей.

По материалам дела, 3 марта 2018 года Бабин попросил своего знакомого 28-летнего водителя-экспедитора организации оптовой торговли подвезти его до г.Николаевска. При этом Бабин ранее работал в данной фирме и знал, что водитель ежедневно развозит товар по торговым точкам Николаевского, Палласовского и Быковского районов Волгоградской области, собирая вырученные за его реализацию деньги для последующей сдачи в бухгалтерию.

Ничего не подозревавший молодой человек взял в попутчики бывшего коллегу, который через некоторое время попросил остановить автомобиль на трассе и напал на водителя с ножом. От полученных ранений водитель скончался на месте происшествия.

Переместив труп на заднее сидение, Бабин сел за руль и доехал на автомобиле в р.п. Быково, где его оставил. Также он разбил сотовый телефон потерпевшего и похитил 117 тыс.рублей выручки.

Полученными деньгами Бабин распорядился по своему усмотрению, потратив большую часть на алкоголь и продукты питания. Кроме того, он оплатил 25 тыс. рублей за поездку на такси в Нижегородскую область, где пытался скрыться у родственников.

Вину в содеянном Бабин признал частично.



