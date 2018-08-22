Общество

В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской области

Общество 22.08.2018 14:38
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22.08.2018 14:38


В ОНФ составили рейтинг регионов по реализации программы капремонта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные рейтинга, Волгоградская область «заработала» 167 баллов, заняв 37-е место из 70. Первые три места в рейтинге заняли Курская, Свердловская и Липецкая области (313, 292 и 289 баллов соответственно). Аутсайдеры – Чукотка, Кабардино-Балкария и Ингушетия (16, 26 и 39 баллов соответственно). Оценивались успехи регионов по четырем позициям: уровень реализации тридцатилетней программы капремонта, эффективность использования средств, собираемость взносов, выполнение плана работ на 1-ое полугодие 2018 года. 
Справка. В краткосрочный план работ по капитальному ремонту МКД на 2018 год вошли 716 домов в Волгоградской области. На сегодняшний день работы по 98 домам из них уже завершены, 596 МКД – в работе, документация по 17 домам выставлена на конкурс.
Добавим, что из 716 МКД, вошедших в краткосрочный план капремонта на 2018 год, порядка 30 домов могут быть признаны не подлежащими капитальному ремонту: заключение о нецелесообразности проведения капитальных ремонтных работ было получено специалистами в ходе проектирования работ по объектам. Данные об этих домах переданы в соответствующие комиссии, которые должны принять решение о дальнейшей судьбе этих домов.
На стадии проектирования находится пять домов, в которых планируется замена аварийных лифтов. Всего же в текущем году в регионе будет заменено 465 отслуживших свой нормативный срок (25 и более лет) подъемников. На данный момент 87 единиц лифтового оборудования уже заменены. Работа по замене лифтов ведется полным ходом, этим занимаются три подрядные организации, выигравшие аукционы - это "Мосрегионлифт", "Импортлифт" и "Волгоградская лифтовая компания", все оборудование уже поступило в регион. 
 

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