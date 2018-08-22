В Волгограде трое безработных волжан обокрали туристов из Кировской области









Трое безработных и неоднократно судимых жителей Волжского 19, 22 и 24 лет задержаны за кражу денег и кредитных карт у туристов из Кировской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, преступление произошло во время экскурсии по мемориальному комплексу Мамаев курган. Злоумышленники воспользовались отсутствием владельца, вскрыли припаркованный на стоянке автомобиль "Toyota Auris" и похитили из оставленной в салоне сумки деньги и банковские карты. Позже грабители произвели оплату по картам, приобретя продукты питания и спиртное.

Подозреваемых в совершении кражи задержали в Краснооктябрьском районе. У них было изъято специальное сканирующее устройство для отключения автомобильных сигнализаций. Несмотря на имеющиеся доказательства, записи с камер наблюдения из продовольственного магазина, свою причастность к хищению они отрицают. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.



