В Волгограде поезд снес автомобиль





ЧП случилось сегодня в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, в 12-17 на автодороге на Варваровское водохранилище на железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля и поезда. Пассажир легкового автомобиля - женщина 67 лет - с сотрясением головного мозга и переломами доставлена в клиническую больницу №7.

В пресс-службе Приволжской железной дороги пояснили, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем правил дорожного движения. «На регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической переездной сигнализации на 12 км перегона Инга – Горнополянский водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Никита Петиков