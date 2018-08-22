Происшествия

В Волгограде поезд снес автомобиль

Происшествия 22.08.2018 13:26
4600 0
22.08.2018 13:26


ЧП случилось сегодня в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, в 12-17 на автодороге на Варваровское водохранилище на железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля и поезда. Пассажир легкового автомобиля - женщина 67 лет - с сотрясением головного мозга и переломами доставлена в клиническую больницу №7. 
В пресс-службе Приволжской железной дороги пояснили, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем правил дорожного движения. «На регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической переездной сигнализации на 12 км перегона Инга – Горнополянский водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло», - сообщили в пресс-службе ведомства. 
Фото: Никита Петиков

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
В Волгоградской области собака изуродовала лицо ребенку
04.08.2018 20:12
8285 0
В Волгограде тушат пожар в аграрном университете
06.08.2018 15:39
6305 11
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской области
10.08.2018 23:54
4778 0
Происшествия
22.08.2018 15:01
Происшествия 22.08.2018 15:01
980 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.08.2018 14:42
Происшествия 22.08.2018 14:42
4180 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.08.2018 13:35
Происшествия 22.08.2018 13:35
833 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.08.2018 10:53
Происшествия 22.08.2018 10:53
396 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.08.2018 10:43
Происшествия 22.08.2018 10:43
1019 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.08.2018 10:31
Происшествия 22.08.2018 10:31
2212 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.08.2018 18:22
Происшествия 21.08.2018 18:22
4223 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.08.2018 13:24
Происшествия 21.08.2018 13:24
1186 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.08.2018 08:44
Происшествия 21.08.2018 08:44
2337 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.08.2018 19:39
Происшествия 20.08.2018 19:39
5093 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.08.2018 14:34
Происшествия 20.08.2018 14:34
2722 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.08.2018 10:24
Происшествия 20.08.2018 10:24
3087 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.08.2018 08:30
Происшествия 20.08.2018 08:30
1933 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.08.2018 11:15
Происшествия 19.08.2018 11:15
2940 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.08.2018 10:08
Происшествия 19.08.2018 10:08
1538 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерииСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде столкнулись эвакуатор, маршрутка и легковушки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:42
Не смогли спасти: трое детей сгорели заживо в доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корыстиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде трое безработных волжан обокрали туристов из Кировской областиСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде поезд снес автомобильСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмериейСмотреть фотографии
11:52
Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:16
В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда грядут очередные сокращенияСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде судят рэкетира с оптового рынкаСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области собака отправила в больницу двоих подростков-мотоциклистовСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области пенсионерка обменяла 800 тысяч рублей на "прикольные" деньгиСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградскую область из карантинной зоны ввезли 120 тонн опасной пшеницыСмотреть фотографии
09:51
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде после сноса гаражных джунглей жителям оставили «ловчие ямы» Смотреть фотографии
09:04
Жителям Волгоградской области придется копить на квартиру в новостройке почти 7 летСмотреть фотографии
08:27
I Летняя Европейская школа: в Волгограде подвели итоги нового международного проекта ВИУ РАНХиГССмотреть фотографии
20:06
«Высота 102 ТВ»: Склон у «Волгоград Арены» снова подкинул проблем Cмотреть видео
18:22
В Волгограде недомогание у водителя стало причиной ДТП и автопробкиСмотреть фотографии
18:00
Житель Волгоградской области насмерть забил собутыльника в отместку за удар доской по головеСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградскую область поступила первая партия противогриппозной вакциныСмотреть фотографии
16:49
Предвыборная амнезия: Кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы «забыли» про свои счета и фирмы Смотреть фотографии
15:00
Депутат Госдумы от Волгоградской области дала "от ворот поворот" противникам пенсионной реформы в соцсети Смотреть фотографииCмотреть видео
14:52
В Волгоградской области двоих охотников судят за отстрел кабанов в заповедникеСмотреть фотографии
14:31
Доска позора: В Волгограде управляющую компанию позвали пожить в доме с фекалиямиСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде двое бутлегеров не успели сбыть "элитный" контрафакт на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
12:47
Эксперты: В Волжском более довольны жизнью, чем в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде следят за депутатами облдумы при обсуждении пенсионной реформы на слушаниях в Москве Смотреть фотографии
12:16
Отлов с "человеческим лицом": в Волгоградской области решили отказаться от уничтожения бездомных животныхСмотреть фотографии
Реклама
 