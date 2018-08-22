







К 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 33-летний житель республики Дагестан Ухумасултан Гитинов за присвоение вверенного ему имущества в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Светлоярский районный суд.

По материалам дела, Гитинов в марте текущего года получил по доверенности в г.Невинномысске Ставропольского края бытовую химию и продукцию парфюмерно-косметического назначения на общую сумму свыше 4 млн.рублей для доставки на территорию Саратовской и Самарской областей. Однако груз до места назначения не довез, а отдал его вместе с большегрузом своему знакомому в счет погашения долга.

Чтобы скрыть преступление, Гитинов сообщил в правоохранительные органы о том, что грузовик с товаром был якобы похищен неизвестными лицами, а его самого несколько дней держали в подвале и пытали. Однако следователи выяснили, что данная версия является ложной. Расследование проводилось ОМВД России по Светлоярскому району.

Вину в содеянном Гитинов признал в полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. На стадии расследования уголовного дела местонахождение похищенного товара было установлено, в связи с чем материальный ущерб организации уже возмещен.



