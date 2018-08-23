Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупции





Исследование проявлений коррупции и установления уровня правосознания граждан на предмет усвоения стандартов антикоррупционного поведения намерено провести управление делами администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 650 тысяч рублей из бюджета региона. Цель исследования – оценка восприятия населением проявлений коррупционной деятельности в органах власти и органах местного самоуправления Волгоградской области. В частности, заказчик намерен узнать от населения региона масштаб проявлений коррупции в органах власти, оценку уровня общественного антикоррупционного потенциала, определить степень доверия к власти в рамках противодействия и борьбы с проявлениями коррупции.

В исследовании примут участие три тысячи человек – жители Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово, Михайловки, Урюпинска, а также Алексеевского, Иловлинского, Октябрьского, Николаевского, Среднеахтубинского районов. Социологи проведут «разведку» общественного мнения методом глубинного интервью и массового опроса. В частности, в рамках глубинного интервью планируется задать не менее 20 закрытых вопросов. Затем исполнитель должен будет обобщить услышанное и подготовить комплекс рекомендаций заказчику для выработки антикоррупционной политики.



