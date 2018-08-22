В Волгограде велосипедист пошел на таран легковушки

Происшествия 22.08.2018 10:53
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22.08.2018 10:53
Невнимательный 25-летний велосипедист попал в больницу после дорожного инцидента в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, выезжая на велосипеде со двора на улице Ангарской он нарушил очередность проезда и врезался в автомобиль “Skoda Octavia”. При столкновении велосипедист получил травмы.
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