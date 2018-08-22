Происшествия 22.08.2018 10:31
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22.08.2018 10:31
Пожилая волжанка поменяла 800 тысяч рублей своих сбережений на купюры "банка приколов". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Установлено, что днем к 80-летней пенсионерке пришла женщина, которая представилась соцработником. Поговорив со старушкой пару часов она ушла по делам, правда, после ее ухода пенсионерка заметила, что вместо настоящих денег у нее остались "шуточные" банкноты.
Еще более нагло действовали две мошенницы в Кировском районе. Они пришли в дом 89-летней волгоградки под видом сотрудниц "Сбербанка России". Они предложили пенсионерке обменять ее сбережения на новые купюры. В итоге пенсионерка лишилась 133 тысяч рублей, получив вместо них такие же "прикольные" рубли.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского отделения ПАО Сбербанк , сотрудники Сбербанка не ходят по квартирам и не предлагают услуги банка на дому:"Обращаем внимание граждан что, если возникла необходимость размена или обмена денежных средств, это всегда можно сделать в любом близлежащем офисе Сбербанка, в соответствии с тарифами банка".
Приметы лжесоцработника из Волжского: на вид 36-38 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштановые ниже плеч. Одета: юбка и кофта светлого цвета. При себе имела сумку черного цвета.
Приметы лжесотрудниц банка: первой подозреваемой на вид 30 лет, рост 165-170 см, азиатской внешности, плотного телосложения, волосы темные, собраны в пучок, глаза карие, лицо овальное. Одета: платье в полоску, черная сумка через плечо, туфли белые на темной подошве.
Второй на вид 25-30 лет, рост 165-170 см, азиатской внешности, среднего телосложения, лицо овальное. Одета: платье розового цвета, черная сумка через плечо.
Всех, кто располагает информацией о них, просьба сообщить об этом в полицию по телефону “02”.
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