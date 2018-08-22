Экология

В Волгоградскую область из карантинной зоны ввезли 120 тонн опасной пшеницы

Экология 22.08.2018 10:11
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22.08.2018 10:11



Более 120 тонн озимой пшеницы без соответствующих карантинных фитосанитарных документов обнаружили инспекторы Россельхознадзора на территории ОАО "Палласовский элеватор". Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, зерно было ввезено из карантинной фитосанитарной зоны в Саратовской области по горчаку ползучему. Однако вся партия озимой пшеницы была без карантинного сертификата. По словам специалистов, данное нарушение может стать причиной распространения по территории Российской Федерации болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и злостных карантинных сорняков, которые наносят огромный вред сельскому хозяйству страны. По данному факту нарушитель привлечен к административной ответственности.

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