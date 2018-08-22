Газетный киоск

Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников Сталинграда

Газетный киоск 22.08.2018 11:52
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22.08.2018 11:52


МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/.
Останки 135 красноармейцев, павших в боях Великой Отечественной войны за Сталинград, обнаружены в ходе поисковой вахты памяти, приуроченной к 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщил в среду начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Он привел слова председателя волгоградской региональной поисковой общественной организации "Наследие" Дениса Соловьева, который отметил "огромную помощь военных железнодорожников ЮВО в организации раскопок и проведении поисковых мероприятий". В них приняли участие более 100 офицеров, контрактников и военнослужащих срочной службы железнодорожного соединения Южного военного округа.
По словам Астафьева, "с 9 по 21 августа в Волгоградской области прошла поисковая межрегиональная вахта памяти, приуроченная к 75-летию победы в Сталинградской битве". "В ней приняли участие более 200 представителей поисковых отрядов Волгоградской, Ярославской, Саратовской, Свердловской, Самарской областей и республики Дагестан. За время работ были найдены останки 135 бойцов, шестеро из которых опознаны. Также обнаружены более ста красноармейских и немецких касок, элементы различного оружия, в том числе пулемет "Максим", штыки трехлинейных винтовок, пулеметные ленты, фляги, личные вещи бойцов", - уточнил представитель ЮВО.
Подразделения соединений и воинских частей ЮВО с апреля этого года задействованы в поисковых работах в рамках всероссийской акции "Вахта памяти". За это время в поисковых работах приняли участие свыше 20 тыс. военнослужащих.
Фото ТАСС. Подробнее: http://tass.ru/obschestvo/5477961



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