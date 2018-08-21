В Волгограде недомогание у водителя стало причиной ДТП и автопробки





Резкое ухудшение состояния здоровья водителя "Renault Logan" могло стать причиной ДТП в Краснооктябрьском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня после окончания рабочего дня на Третьей продольной. По предварительным данным, 45- летнему мужчине стало плохо за рулём, он потерял управление и автомобиль выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в "десятку", а затем в "Chevrolet Lanos". При столкновении получили травмы 24-летний водитель отечественного авто и 48-летний владелец "Chevrolet". Они, как и водитель "Renault", госпитализированы.

Движение на участке сейчас затруднено на месте работают сотрудники ГИБДД.