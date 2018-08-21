Расследования

Житель Волгоградской области насмерть забил собутыльника в отместку за удар доской по голове

Расследования 21.08.2018 18:00
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21.08.2018 18:00



Провести 9 лет и 2 месяца в исправительной колонии строгого режима придется 34-летнему жителю Октябрьского района Вячеславу Григорьеву. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам признала его виновным в убийстве и краже, оставив в силе приговор Кировского районного суда.
Было установлено, что в августе прошлого года Григорьев выпивал в квартире своего случайного знакомого. Между мужчинами вспыхнула ссора и хозяин дома ударил гостя доской по голове и кулаком в лицо. Григорьев решил убить обидчика. Он избил его руками и ногами, а после нанес 19 ударов ножом. Затем ушел из дома попутно прихватив золотое кольцо, мобильник и банковскую карту убитого. 

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