В Волгоградскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины

Здравоохранение 21.08.2018 17:38
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21.08.2018 17:38
Первая партия вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа общим количеством 320850 доз поступила в государственные медицинские организации Волгограда, Волжского и муниципальных районов области, сообщает ИА "Высота 102". По данным территориального управления Роспотребнадзора, вакцина "Совигрипп" имеет новый штаммовый состав, актуальный для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов, формирующий иммунитет против нескольких вирусов: подобного А/Michigan/45/2015(Н1N1)pdm09; подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
Всего в этом году бесплатную вакцинацию против гриппа в Волгоградской области смогут получить перед началом сезонного подъема заболеваемости 1 млн 29 тысяч человек - это более 40% численности населения области.
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