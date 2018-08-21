



Несоответствия в указанных сведениях кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы были выявлены в ходе проверки данных об их имуществе, доходах, счетах и остатках на них, а также об участии в коммерческих организациях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте облизбиркома, на сегодняшний момент обнаружены «неточности» в данных кандидатов, которые баллотируются по шести избирательным округам. Одно из распространенных проявлений «амнезии» - это не указание в сведениях акций и участия в коммерческих организациях. В частности, кандидат в депутаты по Советскому избирательному округу №12 Марк Естрин не указал, что является учредителем ООО «Профи-Центр» и «Главмедторг» - участие в виде денежного вклада. Еще один кандидат и действующий депутат Волгоградской гордумы по Кировскому избирательному округу №14 Дмитрий Дильман не представил сведения об участии в качестве учредителя в ООО «Межхозяйственная строительная организация» (размер вклада 3334 рубля) и в ООО «Технострой» - доля участия 100%. Такие же «огрехи» обнаружены в сведениях еще трех кандидатов в депутаты гордумы по Кировскому избирательному округу №15 – Олега Спицына (учредитель ООО «Легитима»), Олега Милюкова (учредитель ООО «Союз Плюс» и Валерия Могильного (доля участия в ООО «Инв-Сервис» - 83%, доля участия в ООО «Фабрика окон» - 75%, доля участия в ООО «Жилсоцинвест» - 100%). Кандидат в депутаты гордумы по Красноармейскому избирательному округу №16 Руслан Филимонов не представил данные в избирком о том, что является учредителем ООО «Филимонов и Компания».





«Забывают» некоторые кандидаты и о своих доходах. Так, тот же Валерий Могильный не указал доход в размере 124318,3 рубля, полученный в ООО «Авраамовский». Его однофамилец Александр не предоставил сведения о доходе в размере 3400 рублей, полученный в ООО «СП Донское». Кандидат в депутаты гордумы по Красноармейскому избирательному округу №16 Геннадий Кузнецов не внес в декларацию сумму в 30 тысяч рублей, полученную от продажи автомобиля марки ГАЗ-24. Другой кандидат по этому округу не указал доход в размере 319134 рублей, полученный в ООО «Алор+». Еще один кандидат по этому же округу Данил Маеров не внес сведения о доходе в размере 92693,5 руб., полученных в ДЮСШ №15 и 19204,58 руб., полученных в МУ «Городской центр патриотического воспитания «Виктория».

Кандидат по Кировскому избирательному округу №14 Юрий Горло не указал доход в сумме 71063 рубля, полученного в ООО «Группа Ренесанс Страхование», кандидат по этому же округу Алексей Кононенко – не представил сведения о доходе в размере 35419,94 руб., полученном в детском саде №325. Их коллега на выборах по этому же округу Денис Киров не указал доход в размере 35491,79 руб. от АО «Тандер»; 168526,41 рубля – от Сбербанка, 3846,5 руб. – от филиала №7 Самарского регионального отделения фонда социального страхования РФ.

Все тот же Дмитрий Дильман не указал доход в сумме 36000 рублей, полученный в Сбербанке, 2100 рублей – в ООО «Гранд», 32565 рублей – в ПАО «Лукойл», 160993,39 руб. – в офисе «Волгоградский» ООО «Компания Брокеркредитсервис».

Кандидат в депутаты гордумы по Красноармейскому избирательному округу №18 Алексей Мастеров «забыл» о доходе в размере 1538,18 руб., полученном в филиале ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г.Калаче-на-Дону и о сумме в размере 11185,29 руб. - от этой же головной компании.

Кандидат в депутаты гордумы Андрей Куприков, который баллотируется по Красноармейскому избирательному округу №17, не указал доход в размере 8692 рубля, полученный в ВГСПУ, 3000000 рублей, полученных от А.В. Никитина, и 1509500 рублей по декларации УСН. Его конкурент по округу Дмитрий Аликин не указал доход в сумме 1149 рублей, полученный в ООО «Ижевский арсенал».





Не все кандидаты обладают крепкой памятью и относительно собственного имущества. Так, кандидат в депутаты по Кировскому избирательному округу №14 Сергей Шилин не указал, что имеет прицеп МЗСА 81771С, 2012 года выпуска. Упомянутый выше Валерий Могильный не представил сведения о том, что владеет земельным участком в Волгоградской области (6179000 кв.м. – общая долевая собственность 2/37). Кандидат по Красноармейскому избирательному округу №16 Олег Маковский не указал о наличии нежилого помещения в Волгоградской области площадью 86,1 кв.м. Другой кандидат по этому же округу не представил сведения об автомобиле ВАЗ-21099 2000 года выпуска.





Также несоответствие указанным сведениям были выявлены при предоставлении данных некоторыми кандидатами о денежных средствах, находящихся на вкладах и счетах. Так, выявлено расхождение в остатке на счете у Андрея Куприкова. Кандидат предоставил сведения о 8 банковских счетах с остатком 613246,86 руб., а банк России подтвердил данные о сумме в 617500,41 руб. Кандидат по этому же округу Елена Новикова предоставила сведения о 5 банковских счетах с остатком 130480,18 руб., расхождение в остатке на счетах – 205128,05 руб. Еще один кандидат Дмитрий Вадимович Крылов не представил сведения о банковских счетах, но банк России «поправил» - есть в наличии 5 банковских счетов с остатком 141893,08 руб.

Кандидат в депутаты по Красноармейскому избирательному округу №18 Алексей Мастеров не представил данные о банковском счете с остатком в 47 рублей, кандидат по этому же округу Алексей Васютенко представил сведения об одном банковском счете с остатком в 121 рубль, расхождение – 116,38 руб. Алексей Васютенко, который баллотируется по тому же округу, не представил сведения о банковских счетах, тогда как имелись два счета с остатком в 667,73 руб.

Эти факты, подчеркнули в облизбиркоме, не являются основанием для отмены регистрации кандидатов в депутаты. Но, согласно действующему законодательству, данные о несоответствии указанных сведений кандидата будут опубликованы на информационных стендах на избирательных участках. Между тем, проверка достоверности сведений кандидатов продолжается, к процессу подключены УФНС России по Волгоградской области, Банк России, ГУ МВД России по Волгоградской области, Росреестр.