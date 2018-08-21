



Двое жителей Алексеевского района предстанут перед судом по обвинению в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, следствие по делу осуществляли следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Установлено, что в январе 2017 года в нескольких километрах от хутора Большой Бабинский на территории природного парка "Нижнехопёрский", несмотря на запрет, обвиняемые занимались охотой и добыли браконьерским способом 6 туш кабана - двух самцов и четырех самок.

Следы преступления обнаружили егери во время обхода заповедника, вызвали полицию. Место нахождения браконьеров было установлено. Их задержали. На территории домовладения у них были обнаружены и изъяты шкуры убитых животных и два охотничьих ружья. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей. Вину в содеянном один из обвиняемых не признал. Другой признал частично, возместив часть ущерба на сумму 90 тысяч рублей. За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 2 лет.



