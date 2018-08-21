Финграмотность

Пенсионные накопления: как не потерять полученный доход?

Финграмотность 21.08.2018 15:16
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21.08.2018 15:16



Деятельность различных организаций по заключению договоров и переводу пенсионных накоплений в распоряжение конкретного негосударственного фонда в последнее время активизировалась. Как сообщили ИА «Высота 102» в Отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области, при этом часто скрывается информация о возможных потерях инвестиционного дохода при досрочном переходе из фонда в фонд. 
В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области напоминает порядок и правила управления пенсионными накоплениями, которые помогут грамотно ими распорядиться.

Выбирать только надежные фонды!
В 2014-2020 годах все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой пенсии. Все ранее сформированные пенсионные накопления по-прежнему инвестируются управляющими компаниями или НПФ и будут выплачены гражданам в полном объеме с учетом инвестиционного дохода, когда гражданин получит право выйти на пенсию и обратится за ее назначением.
Вне зависимости от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление:
 Пенсионному фонду Российской Федерации, 
 негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.
При выборе негосударственного пенсионного фонда следует знать, что выбирать необходимо только из числа тех негосударственных пенсионных фондов, которые вошли в систему гарантирования прав застрахованных лиц – их в настоящее время в Российской Федерации 38. Перечни негосударственных пенсионных фондов размещены на сайте Пенсионного фонда РФ, Банка России и Агентства по страхованию вкладов.
Управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды ежегодно отчитываются о доходности, полученной от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц. Анализируя доходность страховщиков, можно принять взвешенное решение, кому доверить пенсионные накопления. Но делать это рекомендуется не чаще одного раза в пять лет.
Важно! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом если страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.
Если гражданин никогда соответствующих заявлений не подавал, т.е. является «молчуном», он по умолчанию формирует свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России, и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания Внешэкономбанк, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Как сменить страховщика? 
Гражданин может воспользоваться двумя способами реализации права на смену страховщика в системе ОПС: подав заявление о переходе к новому страховщику или заявление о «досрочном» переходе. 
При подаче заявления о переходе в фонд или в ПФР, перевод средств пенсионных накоплений осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. Это означает, если вы подали заявление в 2018 году, то перевод средств будет осуществлен до 31 марта 2023 года. 
При подаче заявления о «досрочном» переходе в фонд или в ПФР, перевод средств пенсионных накоплений осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. Это означает, что если заявление было подано в 2018 году, то перевод средств будет осуществлен до 31 марта 2019 года, но здесь возможна потеря инвестиционного дохода за некоторый период (индивидуально для каждого застрахованного лица). 
Важно обратить внимание на то, что для граждан, формировавших свои пенсионные накопления в НПФ или УК, у которых нулевые или отрицательные результаты инвестирования, гарантируется номинал страховых взносов, уплаченных за него. Таким образом, система гарантирования защищает пенсионные права всех граждан, но в большей мере стимулирует граждан, которые стабильны в своем выборе страховщика и сменяет его не чаще, чем один раз в пять лет. 

Быть бдительным!
Отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области настоятельно обращается с просьбой к гражданам быть бдительными,  помнить о рисках потери инвестиционного дохода при досрочном переводе средств пенсионных накоплений, внимательно читать тексты договоров, которые решили подписать, не передавать посторонним лицам СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). На данном лицевом счете хранится информация обо всех пенсионных правах гражданина. Мошенники могут воспользоваться этими сведениями для перевода накопительной части пенсии без ведома их владельца.
Вся официальная и достоверная информация, необходимая для управления своими пенсионными накоплениями предоставлена на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. Здесь же размещены перечень управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, формы заявлений и образцы их заполнения. Подать соответствующее заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании можно в любом территориальном Управлении Пенсионного фонда, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или направив по почте, а также дистанционно через единый портал госуслуг или через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. 

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