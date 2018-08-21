В Волгограде на пожаре пострадала 99-летняя женщина

Происшествия 21.08.2018 13:24
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21.08.2018 13:24
Пожилая жительница Волгограда, которая готовится встретить свой 100-летний юбилей, сегодня пострадала на пожаре в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, сообщение о возгорании в частном доме на улице Салтыкова-Щедрина поступило в оперативные службы в 10 утра. С места происшествия в больницу была доставлена 99-летняя женщина. По предварительным данным, пострадавшая отравилась продуктами горения. Причины и подробности пожара устанавливаются.
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