







Перед судом в Волгограде предстанут двое местных жителей по обвинению в нелегальном обороте алкоголя с причинением ущерба правообладателям на сумму свыше 1,3 млн рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего и 46-летнего жителей Волгограда утверждено и направлено в суд. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном использовании чужого товарного знака. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые в период с 30 мая по 31 июня прошлого года приобрели и хранили в целях последующего сбыта в частном доме одного из них свыше 600 бутылок контрафактного элитного алкоголя известных торговых марок. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях один из мужчин признал полностью, второй – частично.



