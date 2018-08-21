













Точным подсчетом «лайков» и комментариев на своей странице в Instagram озаботилась Ирина Гусева. Как сообщает ИА «Высота 102», депутат Госдумы от «Единой России», представляющая в парламенте страны Волгоградскую область, разразилась в соцсети постом. «Год назад я не совсем понимала, для чего мне это нужно», - излила душу депутат… И с гордостью проинформировала подписчиков о количестве своих публикаций, а также полученных за свои опусы «лайков» и написанных читателями комментариев.

Однако, как выяснилось, «неудобных» читателей на страничке депутата Госдумы от Волгоградской области в соцсети просто блокировали. Особенно, когда речь шла о таком животрепещущем вопросе, как пенсионная реформа, которую Ирина Гусева, как известно, активно поддерживает и, если ей верить, встречается с людьми по данному вопросу едва ли не каждый день, объясняя важность затеянных перемен. На митинге против пенсионной реформы, который прошел в Волгограде 11 августа, о невозможности подискутировать на страничке в соцсети Ирины Гусевой по данной теме рассказал житель Волжского. По его словам, его клич – а кто же из тех, кто оставляет здесь комментарии, на самом деле выступает за пенсионную реформу – обернулся блокировкой его аккаунта. Вот такая реальная изнанка виртуальной жизни депутата Госдумы Ирины Гусевой.

К слову, свой аккаунт Ирина Гусева в течение года вела действительно бойко. Профессиональные укладка и макияж, улыбка от дорогого стоматолога, разноцветные наряды, шикарные букеты и интерьеры Госдумы, видимо, должны вызывать радость и восторг у избирателей Волгоградской области, стонущих от бесконечных проблем, нищеты и безнадеги. Еще одной приметой искрометного аккаунта Ирины Гусевой стали нелепые опечатки. Так, сообщение о собственном визите в министерство образования РФ Ирина Гусева сопроводила массой хэштэгов. Один из них - #министерсиво - очень позабавил подписчиков. Также первый зампредседателя бюджетного комитета ГД отметилась тем, что однажды перепутала гранты с грандами, а трансферты с трансферами.



