Общество 21.08.2018 11:42
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21.08.2018 11:42
В центре города Котельниково Волгоградской области заискрился золотыми куполами храм Святой Живоначальной Троицы. Первый камень в основание храма был заложен в 2007 году, средства на строительство собирали всем миром. На пожертвования котельниковцев был заложен фундамент и цокольный этаж. Строительство церкви возобновилось в 2015 году при финансовом участии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
«Наша компания не могла остаться в стороне от такого важного начинания, - отметил и.о. административного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Дмитрий Погребняк. – Предприятие выделило более 14 миллионов рублей на окончание строительства основной части храма, а также на изготовление купольной части. Теперь центр города Котельниково осеняют золотые купола новой церкви».
Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, предприятия котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината помогли не только рублем, но и делом. Непосредственное участие в монтаже куполов принимали сотрудники филиала ООО Новомосковск-ремстройсервис» в городе Котельниково. Массивные конструкции поднимали и устанавливали с помощью спецтехники - автомобильного крана грузоподъемностью 50 тонн и автовышки высотой 50 метров, предоставленной «Новомосковск-ремстройсервисом».
Строительство храма – большое событие для всех котельниковцев, на глазах которых в самом сердце города вырастает самое прекрасное и величественное сооружение, которое, по их словам, только можно представить.
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