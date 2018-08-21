Общество

Отлов с "человеческим лицом": в Волгоградской области решили отказаться от уничтожения бездомных животных

Общество 21.08.2018 12:16
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21.08.2018 12:16



В Волгоградской области разработан и утвержден новый порядок отлова и содержания безнадзорных животных. Как сообщает ИА "Высота 102", в опубликованном документе, который вступил в силу, слова "уничтожение" применительно к бродячим животным больше нет. 
Отметим, что на прошлой неделе было опубликовано постановление администрации региона "О признании утратившим силу постановления правительства Волгоградской области от 23 декабря 2013 года № 776-п "Об утверждении Порядка отлова, содержания и уничтожения безнадзорных животных на территории Волгоградской области". Комитету ветеринарии Волгоградской области было поручено в срок не позднее 20 августа текущего года разработать и утвердить порядок отлова и содержания безнадзорных животных, что и было сделано.



Новая версия документа, действительно, получилась "человеческой". Разработчики порядка отлова бездомных животных решили совсем отказаться от кровожадных формулировок. Теперь в инструкции для "ловцов" (лиц, уполномоченных на оказание услуг по отлову безнадзорных животных) прописано, что жестокое обращение с безнадзорными животными при их отлове, транспортировке и содержании запрещается. А осуществление всех мероприятий "основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности".



Но это не означает, что бездомных собак и кошек совсем запретили "уничтожать". Теперь это называется "медикаментозной эвтаназией". Однако она допускается, согласно новому порядку, только в исключительных случаях: если животное больно бешенством, с целью прекращения его страданий, если они не могут быть прекращены другим способом, и если животное является повышенно агрессивным. А именно - "проявляет неоправданные действия в адрес других животных или человека, свидетельствующие о намерении нанести или повлекшие физические травмы".
Отмечается, что медикаментозная эвтаназия безнадзорных животных производится гуманным методом с применением лекарственных средств для животных, вызывающих минимальные физические и психические страдания, с учетом особенностей конкретных видов.
Согласно новому порядку, отлов безнадзорных животных будет осуществляться в период с 23 часов до 7 утра. Этим будут заниматься так называемые ловцы - вакцинированные от бешенства сотрудники, имеющие письменное разрешение на осуществление таких работ.



При отлове запрещается использовать проволочные сетки-удавки, крючья и тому подобное. Нельзя проводит отлов животных и в присутствии детей. Особые требования предъявляются и к транспортировке отловленных животных: при температуре выше 25 градусов четвероногие обязательно должны быть обеспечены водой. Все отловленные животные подлежат осмотру ветеринаров. Далее безнадзорных животных помещают во временные пункты. Каждое животное будет документировано, а информация о нем должна быть доступна и открыта. 
Напомним, что проблема бездомных животных бурно обсуждалась в Волгограде в период подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. ИА "Высота 102" в апреле текущего года сообщало о задержании директора муниципального предприятия "Горпитомник" Константина Епифанова. Его подозревали в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. Скандал разразился незадолго до ЧМ-2018, перед которым международные организации поставили вопрос о необходимости гуманного отношения к бродячим животным в России. В связи с этим из закупок муниципальных органов на мероприятия по отлову бездомных собак исчезла строчка "уничтожение". Между тем, волонтеры подозревали, что в горпитомнике занимаются именно уничтожением собак,  а некоторых питомцев содержат "для отвода глаз".
Между тем пристальное внимание к этой теме привело к тому, что, как говорится, "лёд тронулся". Так, накануне мундиаля Волгоград стал участником благотворительного проекта "Найди в России друга", нацеленного помочь питомцам обрести хозяев среди иностранных гостей чемпионата. Кроме того, комитетом ветеринарии Волгоградской области принято решение сократить до 50% стоимость услуг на стерилизацию бездомных животных для волонтерских организаций во всех государственных ветклиниках. Параллельно в городе в рамках совместной работы общественников и власти стала создаваться электронная база безнадзорных животных.
Хочется верить, что новые правила отлова и содержания безнадзорных животных в волгоградской области не окажутся фикцией, а будут строго выполняться.

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