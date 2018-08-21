Эксперты: В Волжском более довольны жизнью, чем в Волгограде

В Волжском довольны своей жизнью 85% опрошенных, в Волгограде – 76%. Согласно данным исследования финансового университета при правительстве РФ, сообщает ИА «Высота 102», областной центр вошел в группу городов с населением свыше 250 тыс. жителей, где самая низкая доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью в первой половине 2018 года. В этом же списке - Барнаул, Иваново, Воронеж и Тольятти. Больше всего довольных живут в Нижневартовске – 89% опрошенных, Грозном, Сургуте и Владимире – 88%.

Среди городов ЮФО довольны своим существованием жители Астрахани – 85%, Краснодарского края – 84%, Севастополя – 84%.

В первой половине 2018 года своей жизнью полностью или в основном были довольны 82% жителей крупных и средних городов. Более высоким уровнем удовлетворенности своей жизнью отличаются молодежь до 30 лет, студенты, люди с высшим и послевузовским образованием, а также люди с высоким доходом, отмечается в исследовании.