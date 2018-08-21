Губернатор Волгоградской области улетел в Иран









В провинцию Мазандаран Исламской Республики Иран отправилась представительная делегация во главе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. В состав делегации вошли представители торгово-промышленных палат Волгограда и Волжского, индустриальных и сельскохозяйственных предприятий региона, руководство ВолНАУ и ВолГТУ, регионального союза туриндустрии Волгоградской области.

В рамках визита состоится встреча Андрея Бочарова с губернатором провинции Мазандаран Мохаммадом Эслами. Также пройдут деловые встречи и переговоры представителей администрации, бизнес-сообщества и вузов волгоградского региона с руководством, предпринимателями и учеными провинции Мазандаран. Будут работать несколько тематических площадок — в особой экономической зоне порта Амирабад; в торгово-промышленной палате провинции Мазандаран; университете САНРУ. По итогам планируется подписание меморандума о торгово-экономическом, инновационно-технологическом и социально-культурном сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и администрацией провинции Мазандаран, согласованного на федеральном уровне, а также ряда договоров, направленных на расширение взаимодействия.

В свою очередь в начале сентября Волгоград станет местом встречи межпарламентской комиссии РФ и делегации из Ирана. Об этом ранее заявил председатель государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что планируется провести в Волгограде большое заседание и рассмотреть перспективы сотрудничества России и Ирана.