Политика

Губернатор Волгоградской области улетел в Иран

Политика 21.08.2018 10:14
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21.08.2018 10:14



В провинцию Мазандаран Исламской Республики Иран отправилась представительная делегация во главе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. В состав делегации вошли представители торгово-промышленных палат Волгограда и Волжского, индустриальных и сельскохозяйственных предприятий региона, руководство ВолНАУ и ВолГТУ, регионального союза туриндустрии Волгоградской области.
В рамках визита состоится встреча Андрея Бочарова с губернатором провинции Мазандаран Мохаммадом Эслами. Также пройдут деловые встречи и переговоры представителей администрации, бизнес-сообщества и вузов волгоградского региона с руководством, предпринимателями и учеными провинции Мазандаран. Будут работать несколько тематических площадок — в особой экономической зоне порта Амирабад; в торгово-промышленной палате провинции Мазандаран; университете САНРУ. По итогам планируется подписание меморандума о торгово-экономическом, инновационно-технологическом и социально-культурном сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и администрацией провинции Мазандаран, согласованного на федеральном уровне, а также ряда договоров, направленных на расширение взаимодействия.
В свою очередь в начале сентября Волгоград станет местом встречи межпарламентской комиссии РФ и делегации из Ирана. Об этом ранее заявил председатель государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что планируется провести в Волгограде большое заседание и рассмотреть перспективы сотрудничества России и Ирана.

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