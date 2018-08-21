В Садах Придонья в разгаре яблочный сезон





В этом году в хозяйствах компании «Сады Придонья» раньше срока началась уборка яблок. Сейчас на переработку поступают плоды позднелетних сортов.

Площадь многолетних насаждений в садоводческих хозяйствах компании «Сады Придонья» в настоящее время составляет свыше 8 тыс. га, плодоносящий сад занимает больше 5 тыс. га. В прошлом году было собрано 55 тыс. тонн яблок. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, урожай этого года обещает быть не меньше, аграрии компании планируют получить порядка 60 тыс. тонн яблок.

«Уборка яблок в наших сельскохозяйственных филиалах началась раньше намеченных сроков, — отмечает главный агроном компании «Сады Придонья» Олег Сергеев. — Высокая продуктивность сада — результат кропотливой работы и грамотного выполнения всех агротехнических приемов. Уберечь урожай от сухой и жаркой погоды в южных филиалах удалось благодаря капельному поливу».

Началу яблочной страды в Садах Придонья предшествовала уборка вишни. По площади возделывания она уступает яблоне, но заботы об этой культуре в хозяйствах проявляют не меньше. На сегодняшний день произведено порядка 700 тонн вишневого сока и 300 тонн вишневого пюре. Что же касается главного сырья – яблок, то к середине августа на свежий сок переработано 7,5 тыс. тонн яблок, на концентрированный сок – 2,5 тыс. тонн, на яблочное пюре – 1 тыс. тонна яблок.





По словам главного агронома, производство создает идеальные условия для работы. Напомним, в прошлом году с запуском двух линий на заводе пюре был решен вопрос с одновременной переработкой яблок и овощей на пюре, в этом сезоне, серьезно увеличены мощности по переработке на прямой отжим.



