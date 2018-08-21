Телеком

«Ростелеком» соберет школьников для «Кибервызова»

Телеком 21.08.2018 09:41
377 0
21.08.2018 09:41


В сентябре «Ростелеком» проведет всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности «Кибервызов». Ее участниками станут школьники 8-11-х классов, владеющие навыками программирования.
По словам вице-президента по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игоря Ляпунова, повышение грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности — одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag – захват флага) с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс. Участнику предоставляется неограниченное число попыток. 
80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелекома». По его результатам 60 человек отправятся в Сочи на тематическую смену по кибербезопасности (1–24 ноября, образовательный центр «Сириус»)1
В последующем компания будет привлекать на стажировки талантливую молодежь, тем самым поддерживая образовательную триаду «школа-вуз-работодатель». 
Старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком» Галина Рысакова: «Олимпиада — отличный шанс для профессионального становления в отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики». 
Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.
С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на сайте олимпиады.
1 Во время смены по кибербезопасности в образовательном центре «Сириус» школьники получат теоретические и практические знания по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровая форензика), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Участников ждут интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля TeslaModel S), лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
«Ростелеком» рассказал, как достичь успеха в цифровом мире
24.07.2018 11:43
1329 0
«Ростелеком» соберет школьников для «Кибервызова»
21.08.2018 09:41
0 0
«Изучи интернет — управляй им» для школьников: открылась регистрация
16.08.2018 15:40
0 0
Телеком
16.08.2018 15:40
Телеком 16.08.2018 15:40
6134 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.08.2018 14:40
Телеком 15.08.2018 14:40
2003 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.08.2018 12:34
Телеком 15.08.2018 12:34
881 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.08.2018 11:22
Телеком 14.08.2018 11:22
2349 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.08.2018 16:53
Телеком 13.08.2018 16:53
1985 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.08.2018 14:41
Телеком 09.08.2018 14:41
5488 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.08.2018 10:45
Телеком 08.08.2018 10:45
2119 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.08.2018 12:51
Телеком 07.08.2018 12:51
1979 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.08.2018 11:34
Телеком 07.08.2018 11:34
783 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.08.2018 16:32
Телеком 02.08.2018 16:32
5884 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.07.2018 11:56
Телеком 31.07.2018 11:56
3184 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.07.2018 12:17
Телеком 30.07.2018 12:17
1886 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.07.2018 16:17
Телеком 27.07.2018 16:17
4561 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.07.2018 12:28
Телеком 27.07.2018 12:28
1108 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.07.2018 12:01
Телеком 26.07.2018 12:01
1886 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:47
Эксперты: В Волжском более довольны жизнью, чем в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде следят за депутатами облдумы при обсуждении пенсионной реформы на слушаниях в МосквеСмотреть фотографии
12:16
Отлов с "человеческим лицом": в Волгоградской области решили отказаться от уничтожения бездомных животныхСмотреть фотографии
11:42
В центре Котельниково Волгоградской области достраивают православный храмСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде бывшего налогового инспектора будут судить за мошенничествоСмотреть фотографии
10:39
В Садах Придонья в разгаре яблочный сезонСмотреть фотографии
10:14
Губернатор Волгоградской области улетел в ИранСмотреть фотографии
10:01
Управляющей компании в Волгоградской области не дали «навариться» на жильцахСмотреть фотографии
09:41
«Ростелеком» соберет школьников для «Кибервызова»Смотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области прошел ежегодный конкурс АО «РИТЭК» «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
08:44
В центре Волгограда рецидивист-ревнивец пытался сжечь машинуСмотреть фотографии
08:30
Пробуждение «Красного Октября»: Волгоград снова накрыла дымка от выбросовСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Волгоградскую область готовят к приходу холодов Cмотреть видео
19:39
На трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" произошло смертельное ДТПСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде стены Александро-Невского собора распишут 40 мастеровСмотреть фотографии
16:26
В центре Волгограда обширную территорию огораживают заборомСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области незаконно приватизированную землю вернули муниципалитетуСмотреть фотографии
15:13
Житель Волгограда не подозревал, что астраханцы окажутся умнее негоСмотреть фотографии
14:57
«Мобильный избиратель»: как проголосовать по месту нахожденияСмотреть фотографии
14:34
Изувечивший мать волгоградец арестован за убийство прабабушкиСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде фигуранта дела о крушении катамарана не выпустили из домаСмотреть фотографии
14:02
В управлении Росгвардии по Волгоградской области – новый руководительСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде обиженные фанаты призывают бойкотировать домашний матч "Ротора"Смотреть фотографии
13:35
Коллективу волгоградского НЭТа представили нового худрука Смотреть фотографии
13:31
На арбузном фестивале в Камышине Волгоградской области пройдут съемки телепередачи «Играй, гармонь»Смотреть фотографии
13:19
Волгоград "атаковало" растение-паразитСмотреть фотографии
12:03
Волжский горсуд вернул на выборы в гордуму кандидата-«иностранца»Смотреть фотографии
10:24
В Волгограде водитель "десятки" сбил троих пешеходовСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области задержали 14 неисправных грузовиковСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области в дачном доме сгорела женщинаСмотреть фотографии
Реклама
 