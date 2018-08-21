«Ростелеком» соберет школьников для «Кибервызова»

Телеком 21.08.2018 09:41
377 0
21.08.2018 09:41
В сентябре «Ростелеком» проведет всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности «Кибервызов». Ее участниками станут школьники 8-11-х классов, владеющие навыками программирования.
По словам вице-президента по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игоря Ляпунова, повышение грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности — одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag – захват флага) с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс. Участнику предоставляется неограниченное число попыток.
80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелекома». По его результатам 60 человек отправятся в Сочи на тематическую смену по кибербезопасности (1–24 ноября, образовательный центр «Сириус»)1 .
В последующем компания будет привлекать на стажировки талантливую молодежь, тем самым поддерживая образовательную триаду «школа-вуз-работодатель».
Старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком» Галина Рысакова: «Олимпиада — отличный шанс для профессионального становления в отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики».
Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.
С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на сайте олимпиады.
1 Во время смены по кибербезопасности в образовательном центре «Сириус» школьники получат теоретические и практические знания по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровая форензика), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Участников ждут интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля TeslaModel S), лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2018 11:43
1329 0
21.08.2018 09:41
0 0
16.08.2018 15:40
0 0
«Изучи интернет — управляй им» для школьников: открылась регистрация16.08.2018 15:40
«Ростелеком» придаст малому бизнесу высокие скорости15.08.2018 14:40
«Управляемые услуги связи» стали драйвером «Ростелекома»15.08.2018 12:34
В Волгоград пришел трейд-ин от «МегаФона»14.08.2018 11:22
Салоны «Ростелекома» начали продажи смартфонов Alcatel линейки 2018 года13.08.2018 16:53
«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатно09.08.2018 14:41
«МегаФон» первым обнуляет плату за все входящие звонки в поездках по стране08.08.2018 10:45
«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналов07.08.2018 12:51
Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные места отдыха у абонентов07.08.2018 11:34
Сто процентов чистой прибыли выплатит своим акционерам «Ростелеком»02.08.2018 16:32
«МегаФон» обеспечит подбор персонала с помощью цифры31.07.2018 11:56
«Ростелеком» запустил принципиально новые тарифы для малого бизнеса30.07.2018 12:17
«Ростелеком» подскажет, где ваши дети27.07.2018 16:17
Викторину «Изучи интернет – управляй им» пополнили тремя турами27.07.2018 12:28
Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом26.07.2018 12:01
Реклама