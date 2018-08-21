В Волгоградской области прошел ежегодный конкурс АО «РИТЭК» «Лучший по профессии»





Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Котово Волгоградской области состоялся очередной конкурс профессионального мастерства рабочих АО «РИТЭК» (входит в группу «ЛУКОЙЛ») на звание «Лучший по профессии». Под флагом Общества собрались победители внутреннего этапа соревнований территориально-производственных предприятий РИТЭКа: ТПП «Волгограднефтегаз», ТПП «ТатРИТЭКнефть», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».

Старт мероприятию дал торжественный парад участников конкурса, каждый из которых уже признан лучшим внутри своих ТПП. С приветственным словом к конкурсантам обратились руководители подразделений компании, администрация Котовского района, творческие коллективы. В нынешнем году конкурс проходит в юбилейный, 10-й раз.





По словам Александра Масланова, первого заместителя генерального директора, главного инженера АО «РИТЭК», итогами конкурса является выявление лучших из лучших, при этом основная цель — повышение уровня профессиональной подготовки.

Право поднять флаг АО «РИТЭК» предоставили победителю конкурса профмастерства среди рабочих нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 2017 году Антону Балабаеву, который, кстати, трудится оператором по добыче нефти и газа в ТПП «Волгограднефтегаз».

Свой профессионализм участники конкурса демонстрировали в трех номинациях: «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» и «Оператор товарный».





После теоретической части, проходившей здесь же на полигоне, конкурсанты отправились выполнять практические задания: операторы по добыче нефти и газа — к станку-качалке, а операторы обезвоживающей и обессоливающей установки и операторы товарные — на ЦППН. При выполнении задания конкурсная комиссия оценивала не только быстроту и четкость, умение обнаружить неисправность, но и обязательное соблюдение техники безопасности.

По результатам напряженной борьбы первое место в каждой из номинаций заняли сотрудники ТПП «Волгограднефтегаз»:

• в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» — Александр Иванов;

• в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» — Николай Иваненко;

• в номинации «Оператор товарный» — Дмитрий Тамаровский.





























Заместитель генерального директора - директор ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» Сергей Лысенков: «Этот конкурс проводится уже в десятый раз, и особо приятно, что лучшие из лучших соревнуются у нас, в Волгоградской области. Здесь, на производственных полигонах, они показывают высшую точку своего мастерства. Для специалистов этот конкурс — профессиональный рост, для РИТЭКа — повышение имиджа. Конечно, мы гордимся победой! Сотрудники ТПП «Волгограднефтегаз» ее заслужили. Они лучшие не только сегодня, в этом соревновании — ежедневно в своей работе они подтверждают звание профессионалов, настоящих мастеров своего дела. Поэтому я нисколько не сомневался в таком результате! От души поздравляю коллег и всех волгоградцев с заслуженной победой нашего коллектива!».

Ежегодное проведение конкурсов профмастерства позволяет участникам повысить свою квалификацию, обменяться опытом. А победители получают единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года.











