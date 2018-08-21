В Волгоградской области прошел ежегодный конкурс АО «РИТЭК» «Лучший по профессии»

Экономика 21.08.2018 08:57
635 0
21.08.2018 08:57
Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Котово Волгоградской области состоялся очередной конкурс профессионального мастерства рабочих АО «РИТЭК» (входит в группу «ЛУКОЙЛ») на звание «Лучший по профессии». Под флагом Общества собрались победители внутреннего этапа соревнований территориально-производственных предприятий РИТЭКа: ТПП «Волгограднефтегаз», ТПП «ТатРИТЭКнефть», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».
Старт мероприятию дал торжественный парад участников конкурса, каждый из которых уже признан лучшим внутри своих ТПП. С приветственным словом к конкурсантам обратились руководители подразделений компании, администрация Котовского района, творческие коллективы. В нынешнем году конкурс проходит в юбилейный, 10-й раз.
По словам Александра Масланова, первого заместителя генерального директора, главного инженера АО «РИТЭК», итогами конкурса является выявление лучших из лучших, при этом основная цель — повышение уровня профессиональной подготовки.
Право поднять флаг АО «РИТЭК» предоставили победителю конкурса профмастерства среди рабочих нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 2017 году Антону Балабаеву, который, кстати, трудится оператором по добыче нефти и газа в ТПП «Волгограднефтегаз».
Свой профессионализм участники конкурса демонстрировали в трех номинациях: «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» и «Оператор товарный».
После теоретической части, проходившей здесь же на полигоне, конкурсанты отправились выполнять практические задания: операторы по добыче нефти и газа — к станку-качалке, а операторы обезвоживающей и обессоливающей установки и операторы товарные — на ЦППН. При выполнении задания конкурсная комиссия оценивала не только быстроту и четкость, умение обнаружить неисправность, но и обязательное соблюдение техники безопасности.
По результатам напряженной борьбы первое место в каждой из номинаций заняли сотрудники ТПП «Волгограднефтегаз»:
• в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» — Александр Иванов;
• в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» — Николай Иваненко;
• в номинации «Оператор товарный» — Дмитрий Тамаровский.
Заместитель генерального директора - директор ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» Сергей Лысенков: «Этот конкурс проводится уже в десятый раз, и особо приятно, что лучшие из лучших соревнуются у нас, в Волгоградской области. Здесь, на производственных полигонах, они показывают высшую точку своего мастерства. Для специалистов этот конкурс — профессиональный рост, для РИТЭКа — повышение имиджа. Конечно, мы гордимся победой! Сотрудники ТПП «Волгограднефтегаз» ее заслужили. Они лучшие не только сегодня, в этом соревновании — ежедневно в своей работе они подтверждают звание профессионалов, настоящих мастеров своего дела. Поэтому я нисколько не сомневался в таком результате! От души поздравляю коллег и всех волгоградцев с заслуженной победой нашего коллектива!».
Ежегодное проведение конкурсов профмастерства позволяет участникам повысить свою квалификацию, обменяться опытом. А победители получают единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2018 20:20
4221 16
В Садах Придонья в разгаре яблочный сезон21.08.2018 10:39
Два моногорода Волгоградской области получат субсидии для малого бизнеса18.08.2018 17:29
«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна и в Волгограде18.08.2018 09:28
ВТБ удвоил рефинансирование кредитов17.08.2018 14:44
В Волгоградской области капитально отремонтируют 88-летний многоквартирный дом16.08.2018 16:54
На Волгоградском алюминиевом заводе завершено строительство необходимых объектов в рамках подготовки к запуску производства анодов16.08.2018 13:47
ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышленности и торговли16.08.2018 13:08
На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажер16.08.2018 12:37
Презентация-открытие программно-технического комплекса «Тренажер трубопрокатного агрегата 159-426» состоялась на Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию. В презентации приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков, директор по производству...
Профессионалы волжского «Водоканала» завоевали первые места на региональном конкурсе профмастерства16.08.2018 10:19
Рестораны и бары Волгограда заработали с начала года свыше 7 млрд рублей15.08.2018 17:24
Волжский трубный завод поделился с региональными предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства»15.08.2018 10:40
Более 40% черных металлов и алюминия ушло из Волгоградской области за рубеж15.08.2018 10:29
Компания ВТБ Страхование на четверть увеличила объем сборов в Волгоградской области13.08.2018 15:17
Студенты МГУ проходят производственную практику на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»13.08.2018 11:43
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срок10.08.2018 14:44
Реклама