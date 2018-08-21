Пробуждение «Красного Октября»: Волгоград снова накрыла дымка от выбросов





Несмотря на солнечный и ясный день, сегодня Волгоград накрыла многокилометровая дымка. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», особенно удручающей выглядит картина вида города с плотины Волжской ГЭС – облако грязного цвета растянулось вдоль Волги на несколько районов города. Как оказалось, это снова «пыхтит» завод «Красный Октябрь».





Напомним, традиционный источник выбросов – ЭСПЦ-2 – прекратил свою работу перед ЧМ-2018. На предприятии заявляли, что это связано с началом установки сухой газоочистки. Ну и вероятно, чтобы не пугать туристов облаками оранжевого дыма, который регулярно вынуждены были наблюдать волгоградцы и дышать вредными выбросами. О завершении подготовительного этапа установки газоочистки на предприятии отчитались еще в конце июля. Однако пока волгоградцы не ощутили экологического эффекта от этих заявлений.



