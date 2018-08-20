Происшествия

На трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" произошло смертельное ДТП

Происшествия 20.08.2018 19:39
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20.08.2018 19:39


Два человека погибли и еще двое получили ранения в аварии, случившейся сегодня в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 15:40 на 69 километре трассы лоб в лоб столкнулись "ВАЗ 2107" и "Toyota Corolla". На месте трагедии погибли 56-летние супруги - водитель и пассажир "семерки". Их семилетний внук госпитализирован в Калачевскую ЦРБ. В больницу попала и 16-летняя дочь погибших.
Сейчас там работают  следственно-оперативная группа РОВД,  экипажи ГАИ,  следователи и автотехники регионального главка МВД. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

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