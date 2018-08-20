«Высота 102 ТВ»: Волгоградскую область готовят к приходу холодов

Аналитика 20.08.2018 20:00
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20.08.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: регион готовят к отопительному периоду. Путепровод у поселка Гумрак стал объектом судебного спора. Более 70 водителей «вышли из тени» на волгоградских дорогах. «Казак без веры не казак»: в Волгограде открылась выставка церковных раритетов. Стартовала яхтенная регата на «Кубок Нижней Волги - 2018».
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