В Волгограде стены Александро-Невского собора распишут 40 мастеров









Подготовка к внутренним отделочным работам началась в соборе святого благоверного князя Александра Невского, который строится в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, в настоящее время идут переговоры, проводятся совещания по определению начала и сроков проведения штукатурных работ. По предварительным расчетам, роспись внутренних стен собора должна начаться не ранее весны 2019 года.

Для экономии времени она будет вестись в соответствии с графиком штукатурных работ в предварительно подготовленных изолированных частях молельного зала. Одновременно в других частях собора будут продолжаться строительно-монтажные работы.

Роспись будет осуществлять ООО "Павловская мастерская" под руководством художника, иконописца и архитектора Дмитрия Хартунга, ранее принимавшая участие в благоукрашении храмов Москвы, Новокузнецка, Лондона, Мюнхена.

Над внутренним убранством собора Александра Невского в Волгограде на протяжении более двух лет будет работать одновременно до 30-40 опытных художников, иконописцев, мастеров чеканки. В настоящее время ООО "Павловская мастерская" работает над мраморным иконостасом для собора.

Воссоздание собора Александра Невского в Волгограде началось в марте 2016 года. Он станет точной копией царицынского кафедрального собора – выдающегося образца зодчества неовизантийского стиля, который с 1901 года на протяжении 15-ти лет строился на пожертвования горожан, а в 1932 году был взорван большевиками. Его высота составит 57 метров, храм сможет вместить одновременно до 5 тысяч человек. Полностью завершить воссоздание собора планируется к 800-летию великого князя Александра Невского, которое в России отметят в 2021 году.



