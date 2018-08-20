В Волгограде стены Александро-Невского собора распишут 40 мастеров

Культура 20.08.2018 17:03
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20.08.2018 17:03
Подготовка к внутренним отделочным работам началась в соборе святого благоверного князя Александра Невского, который строится в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, в настоящее время идут переговоры, проводятся совещания по определению начала и сроков проведения штукатурных работ. По предварительным расчетам, роспись внутренних стен собора должна начаться не ранее весны 2019 года.
Для экономии времени она будет вестись в соответствии с графиком штукатурных работ в предварительно подготовленных изолированных частях молельного зала. Одновременно в других частях собора будут продолжаться строительно-монтажные работы.
Роспись будет осуществлять ООО "Павловская мастерская" под руководством художника, иконописца и архитектора Дмитрия Хартунга, ранее принимавшая участие в благоукрашении храмов Москвы, Новокузнецка, Лондона, Мюнхена.
Над внутренним убранством собора Александра Невского в Волгограде на протяжении более двух лет будет работать одновременно до 30-40 опытных художников, иконописцев, мастеров чеканки. В настоящее время ООО "Павловская мастерская" работает над мраморным иконостасом для собора.
Воссоздание собора Александра Невского в Волгограде началось в марте 2016 года. Он станет точной копией царицынского кафедрального собора – выдающегося образца зодчества неовизантийского стиля, который с 1901 года на протяжении 15-ти лет строился на пожертвования горожан, а в 1932 году был взорван большевиками. Его высота составит 57 метров, храм сможет вместить одновременно до 5 тысяч человек. Полностью завершить воссоздание собора планируется к 800-летию великого князя Александра Невского, которое в России отметят в 2021 году.
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