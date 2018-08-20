Общество

В центре Волгограда обширную территорию огораживают забором

Общество 20.08.2018 16:26
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20.08.2018 16:26


Сегодня в сквере им. Пушкина и на левом склоне поймы реки Царицы начались подготовительные работы – рабочие устанавливают ограждение для проведения масштабной реконструкции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, затем подрядная организация демонтирует фрагменты старых коммуникаций и проведет санитарную очистку территории, после чего приступит к основным работам. 
Планируется, что в ходе благоустройства на площади в 26 тысяч квадратных метров будет высажено несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники. Здесь разобьют цветники из многолетников и уложат газон. Обновленную территорию украсят торшерные светильники и парковая мебель. Для удобного спуска к музею "Россия. Моя история" и парку рабочие оборудуют две новые железобетонные лестницы. Первый спуск оборудуют от сквера им. Пушкина, а вторая лестница появится на пересечении улицы Краснознаменская и набережной 62-ой Армии.
Как уже сообщало информагентство, обновление получит и расположенный рядом сквер имени Пушкина, который за последние годы пришел в сильное запустение. Тут высадят новые деревья, проложат систему автоматического орошения. На территории сквера также оборудуют тропинки с плиточным покрытием и велодорожки, смонтируют 55 новых светодиодных светильников, установят лавочки и урны. 

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