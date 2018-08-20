Общество

В Волгоградской области незаконно приватизированную землю вернули муниципалитету

Общество 20.08.2018 16:00
448 1
20.08.2018 16:00



Суд по требованию прокуратуры возвратил в муниципальную собственность участок земель сельскохозяйственного назначения в Котельниковском районе площадью свыше 7000 кв. метров, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По данным надзорной проверки, в январе 2016 года между администрацией Выпасновского сельского поселения Котельниковского района и главой КФК был заключен договор аренды земельного участка площадью 7 209 кв.м из категории земель сельскохозяйственного назначения. Однако, по мнению прокуратуры, произошло это с нарушениями. Вопреки требованиям земельного законодательства при решении вопроса о предоставлении участка в аренду соответствующая информация на официальном сайте не размещалась, чем нарушены прав иных потенциальных арендаторов. Также при формировании не был соблюден минимальный размер образуемого земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, который на территории региона должен составлять не менее 2 га. 
В дальнейшем данный земельный участок без каких-либо конкурсных процедур был продан за 1 тысячу 632 рубля тому же главе КФХ как собственнику расположенного на участке объекта недвижимости. Примечательно, что в качестве объекта недвижимости, который позволил приобрести фермеру землю на внеконкурсной основе, администрацией учтен ангар, возведенный без разрешительной документации. При этом площадь предоставленного в собственность земельного участка в 4,6 раза превысила площадь расположенного на нем объекта.
При этом приватизация земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Волгоградской области, до 23 июля 2052 года запрещена. 
Арбитражный суд Волгоградской области разделил мнение прокуратуры региона, признав сделки по отчуждению земельного участка недействительными. Также суд обязал коммерсанта возвратить участок в муниципальную собственность, освободив его от возведенных объектов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна и в Волгограде
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
20.08.2018 16:26
Общество 20.08.2018 16:26
708 4 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 14:02
Общество 20.08.2018 14:02
1815 7 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 12:35
Общество 20.08.2018 12:35
6080 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 09:46
Общество 20.08.2018 09:46
2901 1 Обсудить

0
Далее
Общество
20.08.2018 05:19
Общество 20.08.2018 05:19
2403 18 Обсудить

0
Далее
Общество
19.08.2018 13:09
Общество 19.08.2018 13:09
6946 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.08.2018 11:31
Общество 19.08.2018 11:31
2696 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.08.2018 09:30
Общество 19.08.2018 09:30
10211 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.08.2018 06:08
Общество 19.08.2018 06:08
3380 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.08.2018 13:32
Общество 18.08.2018 13:32
4570 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.08.2018 13:15
Общество 18.08.2018 13:15
4879 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.08.2018 07:11
Общество 18.08.2018 07:11
2886 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.08.2018 20:17
Общество 17.08.2018 20:17
11991 3 Обсудить

0
Далее
Общество
17.08.2018 20:15
Общество 17.08.2018 20:15
8466 8 Обсудить

0
Далее
Общество
17.08.2018 16:32
Общество 17.08.2018 16:32
3661 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде стены Александро-Невского собора распишут 40 мастеровСмотреть фотографии
16:26
В центре Волгограда обширную территорию огораживают заборомСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области незаконно приватизированную землю вернули муниципалитетуСмотреть фотографии
15:13
Житель Волгограда не подозревал, что астраханцы окажутся умнее негоСмотреть фотографии
14:57
«Мобильный избиратель»: как проголосовать по месту нахожденияСмотреть фотографии
14:34
Изувечивший мать волгоградец арестован за убийство прабабушкиСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде фигуранта дела о крушении катамарана не выпустили из домаСмотреть фотографии
14:02
В управлении Росгвардии по Волгоградской области – новый руководительСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде обиженные фанаты призывают бойкотировать домашний матч "Ротора"Смотреть фотографии
13:35
Коллективу волгоградского НЭТа представили нового худрука Смотреть фотографии
13:31
На арбузном фестивале в Камышине Волгоградской области пройдут съемки телепередачи «Играй, гармонь»Смотреть фотографии
13:19
Волгоград "атаковало" растение-паразитСмотреть фотографии
12:35
Детский лагерь «Зеленая волна» отметил 20-летний юбилей открытием новых спортивных площадокСмотреть фотографии
12:03
Волжский горсуд вернул на выборы в гордуму кандидата-«иностранца»Смотреть фотографии
10:24
В Волгограде водитель "десятки" сбил троих пешеходовСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области задержали 14 неисправных грузовиковСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области в дачном доме сгорела женщинаСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде авария с утечкой фекалий обойдется фирме из Санкт-Петербурга в круглую суммуСмотреть фотографии
05:19
Депутатов Волгоградской облдумы призывают увеличить штрафы в 10 раз за "игры с огнем"Смотреть фотографии
22:11
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли всероссийский финал «Кожаного мяча»Смотреть фотографии
22:02
Главному тренеру и игрокам волгоградского "Ротора" стыдно за поражениеСмотреть фотографии
18:28
Волгоградский “Ротор” проиграл второй команде московского “Спартака” со счетом 2:0Смотреть фотографии
15:14
Темные закоулки "блошиных" рынков Волгограда вселяют страх и ужас Cмотреть видео
13:09
В Волгограде больной маме помогли всем миромСмотреть фотографии
11:37
Жители Светлого Яра в Волгоградской области пожаловались на «химический запах»Смотреть фотографии
11:31
Жители села в Волгоградской области «латают» размытые ливнем дороги битым кирпичом и овощамиСмотреть фотографии
11:15
Два человека сгорели заживо ночью в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплатеСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде мостовой объект ЧМ-2018 расходится по швамСмотреть фотографии
06:08
Брак на миллион: в Волгоградской области подрядчика оштрафовали за недоделки в домах для детей-сиротСмотреть фотографии
Реклама
 