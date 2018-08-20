В Волгоградской области незаконно приватизированную землю вернули муниципалитету

Общество 20.08.2018 16:00
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20.08.2018 16:00
Суд по требованию прокуратуры возвратил в муниципальную собственность участок земель сельскохозяйственного назначения в Котельниковском районе площадью свыше 7000 кв. метров, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По данным надзорной проверки, в январе 2016 года между администрацией Выпасновского сельского поселения Котельниковского района и главой КФК был заключен договор аренды земельного участка площадью 7 209 кв.м из категории земель сельскохозяйственного назначения. Однако, по мнению прокуратуры, произошло это с нарушениями. Вопреки требованиям земельного законодательства при решении вопроса о предоставлении участка в аренду соответствующая информация на официальном сайте не размещалась, чем нарушены прав иных потенциальных арендаторов. Также при формировании не был соблюден минимальный размер образуемого земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, который на территории региона должен составлять не менее 2 га.
В дальнейшем данный земельный участок без каких-либо конкурсных процедур был продан за 1 тысячу 632 рубля тому же главе КФХ как собственнику расположенного на участке объекта недвижимости. Примечательно, что в качестве объекта недвижимости, который позволил приобрести фермеру землю на внеконкурсной основе, администрацией учтен ангар, возведенный без разрешительной документации. При этом площадь предоставленного в собственность земельного участка в 4,6 раза превысила площадь расположенного на нем объекта.
При этом приватизация земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Волгоградской области, до 23 июля 2052 года запрещена.
Арбитражный суд Волгоградской области разделил мнение прокуратуры региона, признав сделки по отчуждению земельного участка недействительными. Также суд обязал коммерсанта возвратить участок в муниципальную собственность, освободив его от возведенных объектов.
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