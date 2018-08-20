Житель Волгограда не подозревал, что астраханцы окажутся умнее него

Астрахань 20.08.2018 15:13
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20.08.2018 15:13
Сегодня в Астрахани вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в хранении, перевозке и сбыте поддельных купюр. По данным регионального УМВД, в начале августа мужчина приехал в Астрахань, чтобы избавиться от фальшивых денег, сообщает ИА «Астрахань 24». За один вечер он сбыл в разных павильонах на рынке шесть 5-тысячных купюр. Поддельными деньгами оплачивал недорогие хозтовары и продукты питания. Однако бдительные работники рынка, заподозрив неладное, остановили волгоградца и удерживали до прибытия полицейских.
При себе у задержанного обнаружили две нереализованных купюры, а далее в ходе обыска в хостеле, где он временно поселился – ещё 16. В общей сложности оперативники изъяли у фальшивомонетчика 24 банкноты. Все они, согласно исследованию, были изготовлены не предприятиями ФГУП «Гознак». Решением суда волгоградцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. За активную гражданскую позицию работники рынка награждены на гарнизонном разводе в Астраханском кремле.
Фото ИА «Астрахань 24».
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