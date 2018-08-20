«Мобильный избиратель»: как проголосовать по месту нахождения





Жители 37 субъектов РФ, участвующих в региональных и федеральных выборах 9 сентября 2018 года, могут самостоятельно выбрать удобный участок для голосования в своем регионе (избирательном округе).

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru), мобильное приложение «Госуслуги» или лично обратиться в территориальную (а начиная с 29 августа – и в участковую) избирательную комиссию, а также в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

С момента начала работы сервиса (25 июля 2018 года), который реализует технологический партнер «Ростелекома», «мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан. Около 60% заявлений были поданы онлайн – через Единый портал госуслуг и мобильное приложение. При этом значительно выросла статистика использования сервиса с помощью мобильных устройств – свыше трети от общего числа обращений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Чтобы подать заявление дистанционно необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи, указать адрес регистрации и выбрать нужный избирательный участок.

После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. Если заявление ранее было подано через МФЦ, УИК или ТИК пользователь Портала Госуслуг получит уведомление об этом.

Подать заявление и выбрать удобный избирательный участок на Портале Госуслуг можно с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно.

В единый день голосования 9 сентября следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.

Проект реализует РТЛабс в качестве основного технологического партнера ПАО «Ростелеком» по развитию и эксплуатации электронного правительства, по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.



