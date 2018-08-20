Выборы

«Мобильный избиратель»: как проголосовать по месту нахождения

Выборы 20.08.2018 14:57
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20.08.2018 14:57


Жители 37 субъектов РФ, участвующих в региональных и федеральных выборах 9 сентября 2018 года, могут самостоятельно выбрать удобный участок для голосования в своем регионе (избирательном округе). 
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru), мобильное приложение «Госуслуги» или лично обратиться в территориальную (а начиная с 29 августа – и в участковую) избирательную комиссию, а также в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.  
С момента начала работы сервиса (25 июля 2018 года), который реализует технологический партнер «Ростелекома», «мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан. Около 60% заявлений были поданы онлайн – через Единый портал госуслуг и мобильное приложение. При этом значительно выросла статистика использования сервиса с помощью мобильных устройств – свыше трети от общего числа обращений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Чтобы подать заявление дистанционно необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи, указать адрес регистрации и выбрать нужный избирательный участок. 
После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. Если заявление ранее было подано через МФЦ, УИК или ТИК пользователь Портала Госуслуг получит уведомление об этом.
Подать заявление и выбрать удобный избирательный участок на Портале Госуслуг можно с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно.
В единый день голосования 9 сентября следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.
Проект реализует РТЛабс в качестве основного технологического партнера ПАО «Ростелеком» по развитию и эксплуатации электронного правительства, по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

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