Изувечивший мать волгоградец арестован за убийство прабабушки





По подозрению в убийстве прабабушки арестован 20-летний житель Тракторозаводского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, по данным следствия, молодой человек жил в одной квартире с 88-летней старушкой. Недавно у них вспыхнула ссора, причиной которой стали попытки прабабушки вразумить правнука - тот пил и вел разгульную жизнь. После очередного разговора, разгоряченный выпивкой молодой человек зашел в комнату родственницы и ударил ее в плечо. Затем он стал осыпать старушку ударами, невзирая на ее мольбы прекратить истязание. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Известно, что правнук уже отсидел срок за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери. Окончания следствия он будет дожидаться в СИЗО.