Расследования 20.08.2018 14:12
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20.08.2018 14:12
Волгоградский областной суд оставил в силе решение Красноармейского районного суда о продлении домашнего ареста гендиректору ООО «Пристань» Леониду Жданову до 12 ноября. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда. Такое решение Красноармейский районный суд принял 8 августа, однако адвокаты Леонида Жданова его обжаловали и просила применить альтернативные меры пресечения для подзащитного, не связанные также с содержанием под стражей. В частности, адвокаты пытались убедить суд, что Леонид Жданов не собирается скрываться, а также оказывать давление на свидетелей. Но в итоге владелец «Пристани» все же останется под домашним арестом почти до середины ноября.
Напомним, Леонид Жданов был задержан после столкновения плавучей дачи-катамарана модели "Елань-12" и сухогруза "Капитан Вечеркин", в результате которого погибли 11 человек. Катамаран отчалил в свой последний рейс как раз от пристани, владельцем которой является Леонид Жданов. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". 14 июня решением Центрального районного суда Леонид Жданов был арестован и помещен в СИЗО. Затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Жданову ставят в вину, то что он не предотвратил отплытие маломерного судна. Однако, как рассказывал сам мужчина, в день трагедии у него был выходной и он не мог предотвратить несчастье.
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