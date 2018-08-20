В управлении Росгвардии по Волгоградской области – новый руководитель

Указом президента Российской Федерации от 16 августа 2018 года полковник полиции Юрий Тупиков назначен начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области. Как сообщается сегодня на официальном сайте Росгвардии, этим же Указом на вышестоящие должности назначен ряд сотрудников Росгвардии.

Напомним, до сегодняшнего назначения Юрий Тупиков исполнял обязанности руководителя ведомства с 20 марта 2018 года. Ранее он руководил РОВД Красноармейского района Волгограда, работал начальником милиции общественной безопасности, возглавлял управление вневедомственной охраны по Волгоградской области.



