Спорт

В Волгограде обиженные фанаты призывают бойкотировать домашний матч "Ротора"

Спорт 20.08.2018 13:58
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20.08.2018 13:58


Петиция, призывающая болельщиков бойкотировать воскресный матч между волгоградским "Ротором" и воронежским "Факелом", появилась на специализированном интернет-ресурсе, сообщает ИА "Высота 102". Как стало известно информагентству, инициатора сбора подписей к такому шагу подтолкнули неутешительные результаты выступления волгоградской команды.
"Я считаю, что кто-то пошел на этот шаг под воздействием сиюминутных эмоций. И вряд ли бойкот состоится. Мне кажется, что сам бойкот инициаторы направляют не столько против тренеров или команды, сколько против ситуации, сложившейся в клубе, когда его руководство чуть ли не каждые полгода меняет главного наставника и обновляет состав команды. И ребята просто не успевают сыграться", - считает один из болельщиков "Ротора" Владимир Найденов. Тем более, что многие любители футбола уже приобрели билеты на предстоящую игру.
Напомним, после вчерашнего поражения со счетом 2:0 в матче с дублем московского "Спартака", "Ротор" опустился на 18 месте из 20 команд участниц. 
На послематчевой пресс-конференции главный тренер волгоградской команды извинился перед болельщиками за неутешительные результаты.

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