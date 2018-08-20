Культура 20.08.2018 13:31
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20.08.2018 13:31
На Камышинском арбузном фестивале выступит ансамбль «Частушка» Геннадия Заволокина и пройдут съемки телепередачи «Играй, гармонь любимая...». Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации Камышина, который в ближайшие выходные отметит 350-летие со дня основания. Арбузный фестиваль пройдет в 11-й раз и будет продолжаться два дня — 25 и 26 августа. Камышане и гости города смогут не только выступить в роли зрителей яркого шоу, но и сами принять участие в различных конкурсах. Темой «арбузного парада» станет «Фантастика в лицах арбузной столицы». Также пройдут конкурсы детских колясок «Арбузные малыши», пугал - «Бахчевой страж», «Выставка цветов», «Арбуз-экспо», «Карнавальный променад», «Арбузный сувенир», «Арбузные фантазии», «Арбузное мочилово».
Камышин традиционно посетит император Петр Великий и отведает арбуз со словами, которые, по легенде, он произнес в 1722 году: «Зело отменный плод».
Фото сайта администрации Камышина.
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