На Камышинском арбузном фестивале выступит ансамбль «Частушка» Геннадия Заволокина и пройдут съемки телепередачи «Играй, гармонь любимая...». Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации Камышина, который в ближайшие выходные отметит 350-летие со дня основания. Арбузный фестиваль пройдет в 11-й раз и будет продолжаться два дня — 25 и 26 августа. Камышане и гости города смогут не только выступить в роли зрителей яркого шоу, но и сами принять участие в различных конкурсах. Темой «арбузного парада» станет «Фантастика в лицах арбузной столицы». Также пройдут конкурсы детских колясок «Арбузные малыши», пугал - «Бахчевой страж», «Выставка цветов», «Арбуз-экспо», «Карнавальный променад», «Арбузный сувенир», «Арбузные фантазии», «Арбузное мочилово».

Камышин традиционно посетит император Петр Великий и отведает арбуз со словами, которые, по легенде, он произнес в 1722 году: «Зело отменный плод».

Фото сайта администрации Камышина.